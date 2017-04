Para que niños "se acuesten con la pancita llena", puso merendero en su casa

Griselda Álvarez es una vecina de barrio Anacleto Medina. Vive en calle Galán 2648, una zona de Paraná donde la situación social es complicada. A pesar que no le sobra nada, un día decidió poner su granito de arena para que, relató al programade"Viendo un muchacho con un bebé que revisaba el contenedor de basura, pensé en las necesidades que estamos pasando en el barrio. Seguí caminando y vi a otro joven juntando basura dentro de un contenedor". A partir de eso instaló un merendero en su domicilio.Sobre la manera en que lo implementó, manifestó: ". Así empezaron a venir unos 30 niños, pero después se fueron sumando más. Ahora tengo muchos y no cuento con espacio. La mesa es chica. Ellos se van sentando donde pueden, porque no cuento con un lugar para tenerlos cómodos".Y graficó: ". Les preguntás algo y se rehúsan, toman la leche y se van. Son muchas cosas que hay que enseñarles. A veces te gritan y hay que decirles que deben pedir bien las cosas. Hay que ir educándolos, porque ellos por ahí están acostumbrados a otra cosa".Pero, sino que su familia la ayuda. "Mi mamá se encarga de sentarse y hablar con ellos. Mi hermana juega a la pelota. Mi otro hermano se ocupa de la ropa que nos donan para ellos y gente grande", acotó. Y continuó: "El sábado les hice una fiestita de Pascua y se fueron contentos con los regalitos que donó la gente y algunas cosas que pude comprar". Copa de Leche y Ropa Solidaria "unidos por nuestros niños" se llama es su sitio en Facebook donde publica lo que necesita y "la gente me lo trae. Muchas veces no pueden llegar por el estado de la calle, pero llegan hasta la parada de colectivo y me lo alcanzan. Por suerte la gente colabora", enfatizó.Consultada sobre con qué se puede colaborar, dijo: ". Leche por suerte tengo, porque un señor muy amable me donó 25 kilos. También la gente me va donando de a kilos".Al lugar concurren "hasta 50 chicos, que no sé de dónde salen, yo no los conozco pero les doy igual. Algunos tienen 15 o 16 años, pero también tienen hambre. Incluso por ahí les doy una botellita para que tengan leche a la mañana siguiente".Un ejemplo que da cuenta de las necesidad por la que atraviesan muchos pequeños fue el que relató Griselda a modo de ejemplo: "Vine un nenito, que le dicen Pipa y me contó:. Qué puedo hacer con esta situación", se preguntó. Y siguió: "Ellos tienen una casa de cuatro por cuatro de toldo. El nene me decía que pasa frío porque no tiene con qué taparse. Yo tampoco tengo para donarle. Entonces le pido a la gente que me manda lo que necesito, por lo que ahora voy a pedir frazadas", cerró.