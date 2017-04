Desaparición de Romero: "Se perdió dentro del Fidanza y queremos una respuesta"

A un mes de la desaparición de Ángel "Coco" Romero, sus familiares exigen respuestas de parte de las autoridades del hospital Fidanza, de donde se escapó y solicitan que se realice un nuevo rastrillaje "más profundo" por el predio.



En declaraciones al programa El Despertador, de Elonce TV, Roberto Ávalos, sobrino de Romero, dio cuenta que de parte de la policía "l búsqueda se ha terminado, y ahora la justicia sigue determinando las investigaciones que siguen. Pero nosotros queremos que se haga otra búsqueda, más profunda a conciencia en el hospital y los alrededores. Nos parece que lo que hicieron fue superficial y que falta profundizar más".



Vale recordar que "Coco" Romero fue visto por última vez por sus familiares el pasado 18 de marzo, cuando estuvieron con él y al otro día les avisaron que se había escapado del Fidanza. Desde entonces nada se sabe de su paradero y los operativos de búsqueda resultaron infructuosos.



"Tenemos sospechas, no nos cierra nada de lo que nos dicen. Los médicos del hospital nos dicen una cosa, la policía otra, el director se lavó las manos, nadie se hace cargo de nada. Mi tío se perdió dentro del Fidanza y queremos una respuesta de ellos", dijo Mirta, otra sobrina de Romero.



En tal sentido, la mujer dio cuenta que ese sábado, cuando estuvieron con Romero de 84 años y que padece Alzheimer, "tenía un golpe en el lado izquierdo del labio y otro hematoma. Nos dijeron que se había querido escapar y se había caído. Hay muchas cosas que no cierran, si algo le pasó ellos son culpables", aseveró.



Por su parte, Ávalos dio cuenta de su preocupación y dudas por un gran pozo de basura que taparon en el hospital al otro día de la desaparición de su familiar. "Coco se pierde del Fidanza el domingo 19 y el lunes 20 se tapa un pozo de basura, de unos 4 metros; no entendimos como se hizo eso siendo que había una persona perdida en el hospital y que se pudo haber caído ahí".



Asimismo, recordó que los perros de la policía especializados en la localización de personas, "revisaron todo el predio del hospital y nunca salen de ahí, siempre dan vuelta en el lugar".



"Les pedimos que actúen como corresponde, que se hagan las investigaciones más a fondo y vamos a solicitar que hagan un nuevo rastrillaje. Queremos encontrarlo, no sabemos si está vivo o muerto, después se verán las responsabilidades", dijo finalmente el sobrino de Romero. Elonce.com