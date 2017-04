"Se subió al camión que yo manejo", contó la joven camionera visitada por Macri

Sorprendida por Macri

La historia de cielo

A las 9.50 de este miércoles aterrizó en el aeropuerto de la capital entrerriana el Tango 10 que transportó al presidente Mauricio Macri hasta Paraná, en su primera visita a la ciudad como Presidente de la Nación.. Mauricio Macri se trasladó hasta la casa de Cielo Patat, una joven camionera que se hizo conocida cuando hace dos años, salió a la luz su historia de lucha y trabajo al volante de su camión. Porque además, la joven viajaba por las rutas junto a su pequeño hijo de algunos meses de vida.La familia Patat está compuesta por sus padres, Cielo y tres hermanas, y el pequeño hijo de la joven transportista. Esta mañana recibieron al Presidente de la Nación en su domicilio de la localidad de Colonia Avellaneda, situada a diez kilómetros de capital entrerriana.que "ayer, estuvimos con gente de la Presidencia y nos informaron que iba a venir el Presidente. En ese momento, nos dijeron que iba a mandar un ministro para hablar con nosotros y que le contáramos de nuestro trabajo, peroCielo Patat tiene 27 años, es de Colonia Avellaneda y se gana la vida viajando con su camión hace dos años, andaba por las rutas al mando del"Desde chica empecé a manejar vehículos, anduve en camión con mi papá", relató la joven y contó que estuvo "en la facultad hasta que cumplí los 21 años, estudiaba agronomía y cuando me dio la edad para el carné, deje la facultad y me subí al camión", dijo en una entrevista que concedió en el año 2015.

El contacto en la red social

Su charla con Macri

"Nadie lo esperaba"

Hace poco, el presidente Macri se enteró de su oficio y hoy, la visitó en su casa de Colonia Avellaneda. En referencia a cómo se dio el contacto con el primer mandatario nacional, Cielo Patat, contó a la prensa que "yo le mandé una foto a su perfil de Facebook para contarle el trabajo que hacía y ahí, incluía a mis compañeras, porque somos varias mujeres las que andamos en camión", dijo la trabajadora en diálogo cony la contestación fue inmediata", afirmó la joven entrerriana.La joven camionera de Colonia Avellaneda, hace seis años que trabaja detrás del volante y un tiempo, la acompañó en las rutas su pequeño hijo. Al conocerse su particular trabajo, varios medios reflejaron la historia de Cielo y Elonce.com publicó declaraciones de la joven en febrero del año 2015 "Se habló de todo lo que es el transporte, y después le mostramos la casa: conoció la huerta y el gallinero que tenemos y eso le llamó mucho la atención, pero nosotros vivimos en una zona urbana pero casi rural", contó Cielo mientras esbozaba una sonrisa al recordar ese momento.Al ser consultada sobre la reunión que mantuvieron, Cielo sostuvo que "no le pedí nada, como muchos me preguntaron, porque queríamos aprovechar el momento, es algo único. El hecho de que el presidente esté en casa,Finalmente, entre risas e ironía, los periodistas le preguntaron a Cielo Patat, si en la charla habían hablado del representante gremial de Camioneros, Pablo Moyano.