Guzmán, sobre Boca: "Hace mucho no sentía nervios antes de jugar un partido"

Patronato ya se prepara para su próximo partido, ante Olimpo. Será el lunes 24 a partir de las 19 en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella. No obstante, el equipo de Rubén Forestello todavía está feliz por el partido contra Boca."Estoy muy contento y ahora que ya pasó estamos más relajados. Hace mucho no me pasaba de sentir nervios antes de jugar un partido. Salió todo bien como lo habíamos planificado en la semana", contó aMarcelo Guzmán.En ese sentido, aseguró que "todavía nos dura la alegría del fin de semana, pero el partido contra Olimpo será muy importante porque vamos a enfrentar a un rival que necesita sumar igual que nosotros por el tema del promedio. A medida que pasen los entrenamientos iremos viendo el planteo del partido".El objetivo, indicó, es "seguir sumando" y "finalizar el campeonato con un buen caudal de puntos para mantener la categoría".