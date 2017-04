Comerciantes advierten que "las ventas bajaron un 60 por ciento"

"Las ventas para Semana Santa no fueron lo que esperábamos", dijo aAdriana, quien tiene un puesto de comercialización de pescado en la feria de calle Perú de la capital entrerriana. Adjudicó esta merma a que "hay falta de dinero, muchos lugares en la calle venden pescado y nos trajeron tres camiones que ofrecieron productos a precios muy económicos".Enseguida reconoció que "las ventas en general han caído muchísimo. A la gente no le alcanza, viene y nos cuenta. El que te compraba dos kilos de filet, ahora adquiere por unidad, sólo dos o tres filet", ejemplificó.Tras sostener que "las ventas bajaron un 60 por ciento", aseveró que "tenemos de poner el precio más barato posible", pero cuestionó que "a quienes están en la calle no les piden nada, mientras que a mí me exigen todo".Por otra parte, una vendedora de carne vacuna coincidió en cuanto a la merma en las ventas. Asimismo, dijo durante el programaque "la carne subió bastante en el último tiempo y a los costos los tenemos que volcar al público. Igualmente la estamos luchando"."Ya no hay compras grandes. Nuestros clientes compran para el día a día. Con eso nos estamos manteniendo. A nosotros nos ha subido el alquiler, la electricidad, los impuestos y demás, pero hay que dar pelea", cerró.