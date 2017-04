Arce, tras el empate ante Boca: "Siempre soñé con hacer un gol en la Bombonera"

Video: Patronato- Boca goles

Patronato empató 1 a 1 con Boca, líder del Torneo Primera División, en uno de los encuentros por la vigésima fecha. Darío Benedetto puso en ventaja al local a los 45´ del primer tiempo, mientras que Damián Arce igualó con el tiempo cumplido para los dirigidos por Forestello.En su histórica visita a la Bombonera, el Patrón se llevó lo que fue a buscar y suma 24 puntos. Además, el conjunto está lejos de los puestos de descenso.En diálogo con el programa, que se emite por, Arce expresó estar muy contento por su desempeño y destacó el trabajo del equipo, y que aseguró que "cortamos todos los circuitos de juego de ellos, nos paramos donde quisimos y donde nos quedó una la aprovechamos. Todos hicimos un esfuerzo enorme. Es un orgullo enorme haber quedado en la historia del club. Seguiremos trabajando para que a Patronato le vaya bien y sigan los triunfos para nosotros".Explicó que nunca imaginó tener la posibilidad de convertir el gol cuando el partido estaba terminando, pero manifestó que "siempre soñé hacer un gol en la Bombonera. Es un sueño que tenemos todos y tuve la suerte de que me tocó a mí. Hay que disfrutarlo, estábamos todos a la expectativa de aprovechar y poder empatar".Después del gol, solo "pensé en mi familia, en mi hijo que está por venir. Pensé en mi vieja que siempre luchó peso a peso para que vaya a entrenar. Nací en Ezeiza y tuve una infancia muy linda, pero no nos sobraba nada".Reconoció que toda su familia es hincha del xeneize y él jugó en Boca hasta la novena. No obstante, admitió que "ahora lo viví más de adentro, fue un sueño enorme. La previa, entrar a ver el pasto, el ambiente, todo fue muy lindo. Estoy muy feliz".Tras el histórico partido y con la euforia del final, dijo que no recordaba cómo había sido el gol y tuvo que verlo en el vestuario. Allí "estábamos como en otro lado, era histórico lo que hicimos y lo tomamos con tranquilidad. Yo los miraba a cada uno y como que nadie lo podía creer. Cada uno tenía sentimientos encontrados", contó.En otro orden, se mostró molesto porque considera que los medios le sacaron mérito a Patronato. "Creo que hicimos un trabajo tremendo. Todos hicieron un trabajo muy bueno, era la tranquilidad de dejarlo todo, pase lo que pase estábamos haciendo las cosas bien. Jugamos a nuestro ritmo e hicimos lo que nos planteamos. Eso se vio reflejado en la cancha, también fuimos protagonistas", dijo aCuando Forestello le indicó que debía entrara a jugar, cuenta que se olvidó de todo porque el sentimiento de ayudar a sus compañeros a empatar el partido era más fuerte. Relató que "solo quería entrar, empatar, traer algo para Paraná. Estábamos haciendo un buen partido".Finalmente, expresó que en Patronato "encontré mucho compañerismo, me adapté muy rápido, encontré tipos que la pelean como yo, que tienen hambre de llegar a hacer cosas importantes y eso para uno está bueno. En mi caso nadie me regaló nada y en el de ellos tampoco. Me llena de orgullo".