Disparos contra mascotas preocupan a vecinos de distintos barrios

Ciudadanos de distintas zonas de Paraná están alarmados por los disparos de aire comprimido que reciben sus mascotas. Específicamente, las agresiones se producen contra felinos. Los casos se registran en el centro y en barrios como Santa Lucía y Vicoer, entre otros.



De un momento a otro, los dueños de las mascotas detectan decaimiento o dolor en los animales. Cuando los llevan al veterinario, se encentran con que tienen alojados balines en diferentes partes del cuerpo.



EL DIARIO dialogó con Poema Calcina a quién le balearon sus dos gatos. Al macho le encontraron tres balines y a la hembra uno alojado en la garganta. "Hace cinco días note que mi gatita estaba rara y no podía maullar. Entonces la revisé y noté sangre en su cuello y un agujero. Pensé que tal vez se había enganchado con un alambre de púas pero a la mañana siguiente mi hermano la llevó al veterinario y le dijeron que era un balín" contó a esta Hoja.



En cuanto al otro animal, indicó que "en el caso de mi gatito lo tuvieron que operar porque los balines estaban muy cerca de la columna. Si se movían de lugar, el gato posiblemente no podría caminar más".



El caso no es el único de su barrio. "Hace dos semanas le dispararon al gato de una amiga que vive sobre calle Satler. Se dio cuenta cuando lo llevó al veterinario porque le vio la cola lastimada y resultó que tenía un balín", refirió. Por otra parte, indicó que a la mascota de otra vecina de calle Palacios "también le tiraron con aire comprimido".



Calcina está muy preocupada por la situación porque "han matado varios gatitos y perros". Esto la ha motivado a advertir a las autoridades policiales. "Quise hacer una denuncia en la comisaría 13 pero me dijeron que al menos tenían que saber de donde vienen los balines".

Muchos de los animales heridos terminan siendo operados por veterinarios con el objetivo de extraer los proyectiles. También hay casos en los que la intervención quirúrgica no es posible y lo que se hace son curaciones hasta que cicatrice la herida aunque el plomo quede alojado en el cuerpo.



Desmayo



Rosana Benítez vive en el barrio Vicoer entre Articas y Miguel David. Sus dos gatos también fueron baleados. A uno lo hirieron mientras reposaba sobre el techo de su casa. El proyectil se alojó en el cuello y el animal se desmayó. Por lo tanto, lo tuvieron que llevar a una veterinaria para que lo atienda. La mujer no tiene pistas de dónde pueden venir los disparos.



Fenómeno



Más allá de los casos puntuales, la cuestión se comenzó a conocer a mayor escala luego de que la página de Facebook "La otra Paraná" publicara que "vecinos de Libertad y Bavio se preocupan por alguien que anda disparando con aire comprimido en la zona". El texto estaba acompañado de una fotografía en la que se podía ver un balín en la palma de una mano. El proyectil había sido extraído de la pata de una mascota. La foto y la advertencia fueron enviadas por una mujer que vive en inmediaciones de la mencionada esquina. La publicación generó comentarios de ciudadanos que habitan en diferentes barrios de la ciudad. Por ejemplo, Daniel Gómez sostuvo que "lo mismo pasa en Santa Lucía". También hay más testimonios que corresponden a vecinos de calle Gesino.



Otro de los comentaristas del "posteo" recomienda guardar "los balines, si hay sospechas de alguien se puede secuestrar el rifle y cotejar la munición con la aguja percutora y la espiral del caño, como una prueba más. Obviamente hay que denunciar porque algunos rifles de aire son de venta libre y tienen la potencia de una carabina 22. Tranquilamente pueden matar un perro con uno de esos".



Se especula que los ataques pueden generarse a partir de que los animales hacen sus necesidades en patios y fondos que no son de los dueños de las mascotas. En caso de tratarse de un inconveniente de esta índole, Calcina se pregunta por qué "en vez de hablar con los dueños, matan a los animales".