Hallaron ropa del pescador desaparecido y estiman que está perdido en la isla

Policiales Continúa la búsqueda del hombre que desapareció en las aguas del río Paraná

Con el río picado

Hallaron la campera

Nadó hacia la costa

Recomendaciones

Luis Sánchez, de 59 años, que vive en zona de calle Montiel al final de Paraná, salió a pescar desde Bajada Grande, en una embarcación junto a su hermano y un amigo, este martes al mediodía.Los otros dos hombres fueron rescatados del agua, por una lancha que pasó por el lugar, aunque de Sánchez no tuvieron más información.Nelson Masset, jefe de Prefectura Paraná apuntó aque "de haber llevado el chaleco salvavidas colocado, no estaríamos buscándolo".Manuel Demartín, iba en la embarcación junto a Sánchez y resaltó queLuego del hundimiento de la lancha, el hombre contó que se pudo "sujetar de una bolsa que adentro tenía la carpa y a un remo; la otra persona que se salvó se pudo agarrar al tanque de nafta de la lancha y un pescador no rescató", contó Demartín.En referencia al hombre desaparecido, su amigo dijo que Sánchez ", por el miedo del momento que teníamos, pero no lo vi salir del río", remarcó.En tanto, un hermano del desaparecido dijo que lo estuvieron buscando con una lancha particular yaseguró y agregó que "para mi, Luis está perdido en la isla. Debe estar en shock o algo".Esta tarde, alrededor de las 14, comenzaron una nueva búsqueda con el apoyo de Prefectura, contó el hermano del desaparecido y aclaró que "Luis conoce el río, toda la vida anduvo pescando", dijo a Elonce TV antes de subir a la lancha de Prefectura junto a Demartín para iniciar el rastrillaje.Mabel Cuscueta, la esposa del pescador desaparecido, dijo que hace muchos años pesca en el río y que "siempre para Semana Santa, se va los martes y vuelve los viernes. Siempre sale a pescar los fines de semana y vuelve los domingos, es lo que a él le gusta", dijo la mujer de Luis Sánchez, de 59 años y aclaró que el hombre "vive de su trabajo en la construcción".Mabel también se suma a la hipótesis de que su marido pueda estar perdido en la isla, porque según explicó, "su hermano lo vio nadar para la costa y también, dijeron que al lado del palo hay pisadas", dijo a Elonce TV.Para comunicar los datos que se puedan aportar sobre el paradero de Luis Sánchez, piden comunicarse con Prefectura o al celular de Mabel Cuscueta: 156 221 597El jefe de Prefectura Paraná reiteró las recomendaciones para el momento de salir a navegar, sobre en esta época de cara a Semana Santa y por los últimos días de sol pleno en los que la gente se vuelca a las actividades náuticas.