Olor nauseabundo en Paraná: Descartan que haya sido por líquidos cloacales

Paraná Olor nauseabundo invadió Paraná

Ante la cantidad de quejas de vecinos por el olor nauseabundo que ayer invadió la ciudad de Paraná, en las últimas horas trascendió que el inconveniente se habría debido al mal funcionamiento de las 20 plantas elevadoras de líquidos cloacales que existen en la capital entrerriana.Al parecer, no estaban en funcionamiento las plantas elevadoras de líquidos cloacales de la Estación Toma Nueva, Estación Golf, Estación Brette, Estación Vicoer, Estación Asver, Estación Belgrano, Estación 101 Libertad, Estación Parque Urquiza, Estación Puerto Nuevo, Estación Ambrosetti, Estación CUBA y Estación Puente Blanco.Mientras que las ocho restantes, están en funcionamiento con una sola bomba: Estación Circunvalación, Estación 181 Viviendas, Estación 33 Orientales, Estación Puerto Viejo, Estación Bajada Grande, Estación Thompson, Estación Thompson (Camping) y Estación Anacleto Medina.Según se supo, en caso de lluvia, el volumen de agua aumenta pero no tienen cómo desalojarla, porque falta una bomba.el programa que se emite por: "Nada que ver con la cloaca", aseguró, al tiempo que subrayó: "Descartamos que sea cualquier posibilidad de olores cloacales".En la oportunidad, reconoció que tiempo atrás, "hubo falencias con algunas bombas, por eso se llamó a licitación", pero de acuerdo a lo indicado por Sabbioni, "están compradas las bombas que faltan".Según rememoró el funcionario municipal, la comuna recibió la denuncia entre las 19.30 y las 20hs de este martes. "Lo primero que se hizo fue movilizar Obras Sanitarias para ver de qué se trataba porque se pensaba que podía ser una cuestión de cloacas. Cuando advertimos la diversidad de lugares, que iba desde Plaza de Mayo hasta, por ejemplo, avenida Zanni, vimos que a partir de que no encontramos en el centro algo que estuviera rebalsando y eso produjera olor, vimos que no era posible porque hay redes que no tienen ningún tipo de conexión y entonces no podía ser", explicó Sabbioni.Para el titular de Servicios Públicos de la comuna, "se detectó en zona de ladrillerías que estaban quemando hornos con elementos que no son leños, sino cubiertas, y la acción del viento hacía que llevara el olor en dirección al centro".De acuerdo a lo informado, ya se dio intervención a la secretaría municipal de Medio Ambiente.