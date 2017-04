Una falsa versión sobre el agua potable causó preocupación en Paraná

A raíz de un olor nauseabundo que invadió el martes a la tarde la ciudad de Paraná se deslizó por Facebook y Whatsapp una falsa información atribuida a la comuna, de que desechos químicos habían sido derramados en el río Paraná y que estos había ingresado a la red de agua corriente, instando a no consumir agua por 72 horas.



Esto fue desmentido rotundamente por el funcionario Roberto Sabbioni, responsable de Centro Integrador de Servicios Ciudadanos, quien informó que "el agua potable está absolutamente en condiciones de ser consumida, no hay ninguna veracidad sobre la falta de sanidad. La planta potabilizadora funciona de manera automática y cuando detecta alguna irregularidad, como un compuesto químico, da alerta de inmediato. El agua es segura y potabilizada".



También agregó que "el olor que se sintió en la ciudad no es producto de algún problema en el sistema cloacal y que es muy probable que sea proveniente de la quema de los hornos de ladrillos, que se expandió a la ciudad por el viento y algunos arroyos como el Antoñico que lo utilizan de tiraje".