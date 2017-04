Peñarol venció por 4 a 2 a Banfield y se quedó con la Copa Ciudad de Paraná

Peñarol y Banfield se enfrentaron este martes por la noche en cancha de Don Bosco, por la final de la Copa Ciudad de Paraná. El Tricolor se quedó con el triunfo y se coronó campeón.



A los cinco minutos del primer tiempo, los de barrio Pirola sacaron ventaja con un gol de Martínez. Cinco minutos después, Taborda convirtió el segundo tanto y a los 30 minutos llegó Cointry para hacer el tercero. Cerrando la primera parte, otra vez apareció Taborda y liquidó el partido con un último gol.



El segundo tiempo arrancó con un Banfield decidido a dar vuelta el encuentro: a los 13 minutos, Sosa convirtió el primer gol. Ya sobre el final, a los 38 minutos, Ramírez hizo el segundo, pero no les alcanzó para obtener el triunfo. El partido terminó 4 a 2. A "pulmón y a puro corazón" En diálogo con Elonce TV, el DT de Peñarol, Guillermo Cabeza, expresó que "estoy muy contento porque a esto se lo merece el grupo. Hemos trabajado mucho cuando nadie daba un peso por el equipo y se pensaba que no iba a entrar este año. Creo que esto demuestra las ganas que tienen los chicos y mucha gente que está detrás colaborando. Tenemos ganas de ser protagonistas este campeonato".



En ese sentido, dijo que el equipo tiene "mucha garra, entrega, juego y sacrificio". Destacó todos los jugadores entrenan y participan "a pulmón, a puro corazón".



A nivel personal, consideró que fue un logro muy importante y contó que "cuando me propusieron ponerle el pecho a esto no dudé. Peñarol me dio mucho y a Peñarol me debo". Un "equipo en formación" El DT de Banfield, Juan Wichis, señaló a Elonce TV que "arrancamos pensando en armar un grupo y llegamos a la final. Es un orgullo llegar a esta instancia y sobre todo, tener este plantel de jugadores".



El objetivo central del equipo es salir campeones en la B y ascender para jugar la Liga Paranaense de Fútbol.



"Se vivió una fiesta, ningún problema, que el deporte sea así me llena de orgullo", agregó.



Por su parte, Cristian Rivero, manifestó que "tengo sensaciones cruzadas. Jugué en Peñarol y ascendí con el club. Enfrentarlos hoy fue algo increíble. Nosotros somos un club en formación, una institución humilde que hace todo a pulmón y esto es un premio. Aunque hayamos perdido festejamos igual. Estamos en formación". Elonce.com