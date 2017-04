Olor nauseabundo invade Paraná e investigan de dónde proviene

Durante la tarde de este martes, vecinos de distintos puntos de Paraná se comunicaron con Elonce TV para manifestar que sentían olor nauseabundo. Lo llamativo es que en toda la ciudad ocurre lo mismo, pero aún no se determinó de dónde proviene.



Roberto Sabbioni, secretario de Servicios Ciudadanos de la Municipalidad, explicó a Elonce TV que "no sabemos qué es, pero creemos que puede haber rebalsado alguna cloaca. Nuestros equipos están recorriendo diversos sitios, pero no encontramos nada".



En ese sentido, dijo que "es todo muy raro, no hay relación entre los lugares donde se produce el olor, porque es en toda la ciudad". Una de las posibilidades es que "en algún lugar estén haciendo una quema y por el viento se expanda el olor por todos lados".



Una de las hipótesis que se maneja es que sea un escape de carbono, pero aún no está confirmado. Elonce.com