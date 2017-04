Convocan a familias que quieran recibir a estudiantes extranjeros

La increíble experiencia de conocer gente de otras culturas, de convivir con ellos, de mostrarles cómo somos y qué tenemos. Todo eso permite ser familia anfitriona y recibir a un estudiante de otra parte del mundo.Estos intercambios se realizan en el marco de la actividad de AFS, una asociación, una ONG sin fines de lucro de base voluntaria.Cecilia Segovia, coordinadora Educativa Local (CEL), es quien se encarga de establecer contactos con las escuelas a las que asisten los estudiantes extranjeros."Es una experiencia maravillosa, porque te convertís en turista en tu propia ciudad", dice Cecilia.La idea es promover intercambios estudiantiles internacionales. Que chicos de la Argentina vayan a otras partes del mundo y que chicos de otras partes del mundo puedan venir a la Argentina."Donde se hace mayor hincapié es en la parte educativa. Los chicos que van y que vienen tienen que ir como estudiantes, integrarse a la familia, ir a la escuela, estudiar. No es un viaje de turismo -aclara Cecilia-. Éste es el objetivo principal, que vivan una experiencia intercultural, lo que implica que terminen viviendo como cualquier chico de Paraná".Remarca que el objetivo primordial es aportar a un mundo más justo y en paz. "Si yo tengo un hijo en Estados Unidos o un hijo en Alemania, lo que menos voy a querer es que Argentina entre en guerra con Estados Unidos o con Alemania", dice.En ese sentido, se replican por miles las experiencias todos los años en todo el mundo.Cecilia cuenta cómo se involucró en esta organización: "Mi hija tenía una compañera de la escuela de intercambio en Paraná. La nena tenía que hacer un cambio de familia y entonces preguntó a sus compañeros de aula qué familia podía alojarla, qué familia podía ser su familia argentina. Nosotros ni lo dudamos, no pensamos en más nada".A partir de esa primera experiencia, se acercó a la asociación. Desde 2011 es voluntaria y desde entonces su hogar ha sido el hogar de cinco nenas de intercambio. "Ahora estamos esperando el varón de intercambio -comenta- Mis dos hijas más grandes eran las anfitrionas. Ahora ya están más grandes, ya terminaron la escuela, así que ahora le toca al nene ser el anfitrión".Cuando se le pregunta sobre si hay alguna que recuerde particularmente dice que no, que todas han sido experiencias gratas.

Vivieron en su casa estudiantes de Estados Unidos, que fue la primera, dos suecas, una italiana y una francesa. "Y ahora estamos esperando al alemán", dice a El Diario"Todas las experiencias son geniales, porque siempre estamos aprendiendo. Porque siendo familia anfitriona hacés cosas que por ahí tenés olvidadas, porque las das por hecho. El Parque siempre está en el Parque -explica-, pero no siempre nos damos el tiempo de ir. También hacés la excursión al río, o te vas un día entero a las termas, que están acá al lado como la de María Grande. Vas a los museos, te convertís en turista en tu propia ciudad con tal de mostrarle lo que tenés y lo que sos".En su rol también se involucra hondamente en la educación del invitado. "Volvés a la escuela, hablás con los profesores, les explicás la situación, los acompañás. Son un montón de cosas que vas retomando pero desde otro lugar, porque el nene ya llega educado, compartís desde otro lado".Actualmente, éstos son los estudiantes que se encuentran en Paraná: Haraldur Fannar Arngrimsson, de Islandia; Paolo Gastaldi, Aurora Messina, de Italia; José Ter Heide, de Holanda; Chan Chun Hung, de Hong Kong; Settanant, de Tailandia; Fanny Hacout, de Francia; Pía Senge, de Alemania y Mikkel Hostrup de Dinamarca que está viviendo en Gualeguay.