Remodelarán la Peatonal y plazas: En qué consistirán los cambios

La remodelación física de la peatonal San Martín se plantea como la primera etapa de un circuito que buscará dar prioridad a los peatones a través de. "El ciudadano tiene que poder ir del Parque al centro en forma peatonal y segura, con todo el equipamiento urbano necesario para poder circular sin problemas. En una parte, también. El recorrido se extiende por casi tres kilómetros y comprende la Peatonal, el centro cívico y comercial, los museos y Alameda de la Federación hasta la parte alta y baja del Parque" explicó ael subsecretario de Planeamiento de la Municipalidad, Adrián Bassi.El rediseño del primer espacio urbano a intervenir incluye, módulos para kioscos de revista, regionales y venta de flores; y dos bloques para sanitarios públicos (uno en calle Venezuela y otro en el tramo entre La Paz y Colón).También. En unas se apreciará el aporte de artistas paranaenses y entrerrianos; con otras se señalarán edificios y hechos destacados; y unas terceras indicarán los monumentos nacionales. "Esto estará ubicado en la misma Peatonal y luego se extenderá por el recorrido de las siete plazas", señaló Bassi y agregó que "estableceremos ese agregado cultural e histórico para que haya una referencia cierta para los chicos de las escuelas, los turistas y para que cualquier ciudadano pueda apreciar la importancia de cada edificio, lugar o hecho".El presupuesto estimado para la intervención en el sector señalado y la construcción de una nueva semipeatonal en Perú y Alem ronda los 70 millones de pesos, aseguraron desde el Municipio.Bassi subrayó el "valor agregado" a la obra. "No es solo cambiar los materiales y establecer nuevo equipamiento sino establecer que nuestra cultura, historia e identidad también aparezcan en este recorrido. Que se pueda aprender recorriendo el circuito. Que se puedan tener en cuenta los valores locales. Por ejemplo, los juegos de agua tienen que ver con nuestra cercanía con el río", dijo.Destacó que "va a cambiar bastante la imagen pero a mi me entusiasma mucho más pensar que se va a poder recorrer sin desniveles, se va a ampliar el espacio de vereda y a establecer lugares adicionales para que la gente se reúna. El aspecto social me parece tan importante como lo visual".El proyecto se inscribe en un programa de "peatonalización" que se busca impulsar en la ciudad. "Esto no significa sacar al automóvil sino empezar a establecer la prioridad para el peatón. Con la crisis de centralidad que tiene Paraná, el centro urbano e histórico se está autodestruyendo. El espacio que necesita el auto termina demoliendo el patrimonio y avanza sobre el espacio público. Por eso hay que establecer la peatonalización y descentralización que ya es una decisión tomada a nivel político" dijo Bassi.Según lo consignado por Bassi, se conocerán más detalles de la obra el miércoles 12 de abril. Ese día, el intendente Sergio Varisco realizará el anuncio oficial del proyecto en el Centro Comercial.Por otra parte, según calculó el responsable del área de Planeamiento de Paraná, el llamado a licitación se producirá dentro de 30 o 45 días. El plazo de la obra será de ocho o diez meses. "Es una obra muy importante y compleja. Tanto por la infraestructura de cañerías y redes nuevas como por la afluencia de gente y del tránsito que hay en el lugar. El trabajo de la empresa va a tener que ser muy preciso y respetar los tiempos. Es una zona muy sensible de la ciudad" evaluó.Está previsto que al paseo entre las siete plazas se añada un circuito de los museos locales y provinciales. Este proyecto es llevado adelante en coordinación entre el Municipio y el gobierno de Entre Ríos.Además se proyecta enlazar los monumentos nacionales como la Catedral, el Senado de la Confederación, la Escuela Normal, la Casa Gris, la Escuela Del Centenario, señaló. Esto se tiene previsto establecer marcas con explicaciones y placas en el piso con descripciones de la memoria urbana.