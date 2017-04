Multitudinaria marcha en Paraná por la aparición de Micaela

Video: En Paraná marcharon por Micaela García, la joven desaparecida en Gualeguay

Se multiplica el clamor por la aparición de Micaela García y en diferentes ciudades habrá movilizaciones y marchas para dar con el paradero de la estudiante y con el fin de hacer oír las voces en un caso que aún no encuentra definiciones concretas, pese a que ya se cumple casi una semana de la desaparición de la joven.Una nutrida columna de personas se movilizan en Paraná por la aparición de Micaela García. Gran cantidad de jóvenes caminan por el centro de la ciudad y se detendrán frente a la sede de Tribunales."Participamos con los compañeros y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Creemos que cuanto más generemos conciencia, menos van a desaparecer las mujeres", detallaron a Elonce TV.-"Vine porque no quiero que se sigan muriendo mujeres, ¿cuántas van ya? Los hombres creen tener el derecho sobre nuestros cuerpos".- "La gente se va sumando a medida que vamos pasando por las calles. Es bueno que se vaya tomado conciencia, que se hable cada vez más del tema".- "Acompañando a todas las mujeres, y más porque tengo hijas adolescentes. Las madres tenemos miedo, nuestras hijas no pueden salir tranquilas, a la calle".- "Estamos cansadas del acoso masculino".- "Mucha tristeza siento porque esto que nos motivó a venir está pasando en mi pueblo, Gualeguay, una localidad tranquila. En este momento, está toda la juventud rastrillando la ciudad, en busca de Micaela. Y acá también hay que estar, hay qeu hacernos oír, hay que pararar con esta violencia", expresó un hombre, participante de la movilización, que agregó que su hija fue al mismo Instituto que la joven desaparecida., coreaban los integrantes de la movilización.-"Pedimos que sigan compartiendo este pedido de búsqueda en las redes sociales, para que se la siga buscando, que la Justicia siga firme en este caso. Nosotros seguimos rezando para que ella aparezca, tenemos fé que así suceda".En paralelo, se llevó a cabo una marcha en Buenos Aires para reclamar por la estudiante desaparecida en Gualeguay. Con la consigna #DondeEstaMicaela, este viernes, el reclamo por la aparición de la joven se hace sentir con fuerza en la capital entrerriana y también en Capital Federal."Seamos la voz de Micaela que hoy está callada, seamos tantos que nadie nos pueda ignorar", afirman los asistentes.