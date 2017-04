Habilitaron una dependencia municipal en el ex atracadero de balsas

Mientras se planifican trabajos y refacciones para retomar el proyecto de un sector náutico municipal, abierto a la comunidad, desde la Subsecretaría de Infraestructura Urbana se dispuso la presencia permanente en el lugar, para evitar intrusamientos y el uso privado como estacionamiento, de ese espacio público tradicional de Bajada Grande.En ese emblemático sector de la capital provincial, que fue un ícono de la integración regional y portal de acceso y egreso de la provincia a través de la balsa, se ejecutó durante el gobierno anterior una serie de obras que fueron observadas durante la actual administración, tanto en su proyecto ejecutivo, como por la calidad de los materiales utilizados o la inversión demandada.Por esa razón, desde el gobierno municipal se planifican las intervenciones necesarias para dar valor y redestinarlo como un sector náutico abierto a la comunidad, con una bajada de lanchas.En tal sentido, y teniendo en cuenta que se produjeron intrusamientos e incluso uso privado del sector para estacionamiento de vehículos, desde la Subsecretaría de Infraestructura municipal se dispuso la presencia permanente en un lugar con un sereno, y al mismo tiempo la localización de una dependencia municipal (Arquitectura Social), que se encargará de realizar pre-moldeados y tubos de hormigón, con fines de alcantarillas y desagües, que permitirán abastecer a las distintas áreas del Estado municipal."Se detectaron distintas falencias y deficiencias edilicias de la obra; desde la falta de las instalaciones eléctricas y sanitarias, hasta una minúscula construcción para una obra del orden de los 750.000 pesos", explicó el arquitecto Eduardo López Segura.Con el compromiso de que el lugar se convierta en un nuevo acceso público al río Paraná ?incluso hasta con la posibilidad de habilitar una guardería náutica?, desde el área de Infraestructura se trabaja en la planificación de las intervenciones que permitan, por un lado subsanar todas las deficiencias existentes del proyecto ejecutado años atrás, y por otro lado, avanzar en las mejoras y puesta en valor, tras la salida hace ya varios años, del Batallón de Ingenieros Anfibios 121 de Santo Tomé, que utilizó ese predio de Avenida Estrada al 1.800, durante las largas décadas que operó el atracadero de balsas.En el marco de ese plan de tareas, días atrás recorrió el lugar el intendente Sergio Varisco, junto con autoridades de Prefectura Naval.La decisión de cerrar momentáneamente el paso, generó la protesta de dos hermanos que desde hace más de 30 años pescan en la zona utilizando ese acceso al río Paraná.Según contaron a, ellos tienen su lancha en el lugar y todos los días llegan hasta la zona para realizar su actividad. Pero desde esta semana, se encontraron con que el paso estaba interrumpido y reclamaron una respuesta, ya que "el río es de todos".Sobre lo sucedido con estos trabajadores del río, Ricardo Frank, Secretario de Seguridad de la comuna, explicó que "por disposición de la Nación, este espacio pasa a la órbita municipal y lo toma el área de Arquitectura y como corresponde a toda dependencia municipal, se cerraron los portones, los accesos y se puso una persona responsable administradora".Consultado por el reclamo de los pescadores, Frank indicó aque "ellos utilizaban el predio del ex atracadero, donde tenían amarradas sus lanchas para salir a pescar y se vieron perjudicadas porque no los dejaban ingresar. Es entendible la decisión de la comuna, pero también tenemos que tener en cuenta que estas personas hacen más de 20 años que pescan en este lugar".En el transcurso de la mañana, se realizó una reunión entre autoridades de la comuna y los pescadores, los cuales recibieron un permiso especial para poder acceder al predio del ex atracadero. Se los autorizó "únicamente a estos dos hermanos" para hagan sus actividades señaló finalmente Frank.