Facturaron $4 "de servicio" por la compra de un paquete de cigarrillos

Pese a que el Gobierno Nacional, a comienzos de 2017, porrogó hasta fin de año la rebaja del impuesto adicional a los cigarrillos y mantuvo los impuestos internos sobre el tabaco, las tabacaleras actualizaron sus precios en mayo. Sin embargo, el margen de ganancia por atado disminuyó de un 7% a un 4,3% para los kiosqueros; situación que ocasionó que los comerciantes optaran por cobrar un plus adicional por la venta de cada paquete.Un atado de cigarrillos ronda los 47 pesos, pero en una estación de servicio de Paraná pueden llegar a cobrar, según registróa través de un ticket emitido por la firma.Se recordará que en febrero, la oficina municipal de Defensa al Consumidor había advertido sobre la ilegalidad del cobro de este adicional e instaban a realizar las denuncias correspondientes.Atentos a la situación, desde otro kiosco ubicado en la Peatonal San Martín de esta capital entrerriana, explicaron aa qué se debe este plus."Cobramos un adicional desde que nos bajaron la comisión a un 3% y no podemos pagar ni los impuestos municipales ni Rentas", se justificó el kiosquero.De acuerdo a sus argumentos, se trata deEs que según se justificó el kiosquero, "tener una cigarrera cuesta, cada una sale 500 pesos, y sólo para ganar 3%. Y de ahí hay que pagar Municipalidad y Rentas".Al consultarle al comerciante por la reglamentación de AFIP por la que las tabacaleras deben informar sus precios, éste subrayó: "Hay una ley que dice que hay que venderlo a un precio pero deberían acomodarlo para que podamos pagar los impuestos, y si no, que no cobren impuestos".Finalmente, el comerciante se desligó de la situación en la que claramente, son los consumidores lo que ven afectados su bolsillo. "El que no quiere que no lo lleve, nadie los obliga a llevarse un paquete de cigarrillos", sentenció.