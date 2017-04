El paro en Paraná: la terminal de ómnibus desierta

El paro nacional que se lleva a cabo este jueves, convocado por la CGT, se hace sentir en la terminal de ómnibus de la capital entrerriana, ya que las dársenas están completamente desiertas.Según pudo saber, en horas de la madrugada, arribaron un paro de micros provenientes de Capital Federal, los cuales habían salido antes del inicio de la medida de fuerza, y se espera que puedan llegar otros coches que salieron con retraso.En declaraciones al programa, Pedro, un taxista que trabaja con su auto en el ingreso a la Terminal, contó que "después de las 12 ya no salieron autos y. La gente sabe que estamos acá", agregó al hacer referencia a la falta de transporte urbano de pasajeros.Consultado sobre la medida de fuerza, expresó:, y acotó que la mayoría de los taxistas que hoy optó por trabajar son dueños "y todos decidimos salir".Elonce TV también dialogó con algunas personas que habían llegado a la Terminal durante la madrugada para participar del 2do. Encuentro de Escritores Latinoamericanos y aguardaban que las busquen. Según contaron, sabiendo del paro, decidieron adelantar el viaje. "Es una situación difícil, se traba mucho la situación del país,", afirmó una mujer.Por su parte, el encargado de unos de los kioscos, adelantó que durante esta jornada "va a estar todo muy tranquilo. Abrimos porque sí o sí tiene que estar abierto. Pero".Respecto al paro indicó: "Me parece que está bien, pero no estoy muy informado sobre el tema, no me interesa mucho".