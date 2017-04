De festejo: Emilio cumplió 50 años de trabajo en Farmacia Moderna

Emilio Rubén Miño tiene 63 años y es empleado de Farmacia Moderna desde 1966. Este miércoles está de festejo: cumplió 50 años de trabajo en el lugar.En diálogo con, expresó que "para mí este trabajo es todo, es mi vida. Todo lo que he conseguido es gracias a la farmacia y al esfuerzo que puse".Hace medio siglo, su tío lo llevó para que tenga una entrevista con el patrón. Primero le dijeron que era muy pequeño, que debía esperar un tiempo más. Al año regresó y fue incorporado. En principio le dieron un balde, una esponja y comenzó a limpiar vidrios. Luego fue cadete y cuando cumplió 18, pasó al sector de atención al público.De su primer día en la farmacia, cuenta, se acuerda como si fuese hoy. Recordó que al finalizar su jornada laboral se fue muy contento porque "siempre me gustó trabajar, desde chiquito, pero por la edad no podía y quería ayudar en mi casa".Sobre su trabajo diario, expresó que "lo lindo es el contacto con la gente, solucionarles los problemas. Uno trata de involucrarse con ellos y ayudarlos. Es una labor muy hermosa. Es un trabajo tranquilo, limpio", relató a nuestro medio.Si bien está a gusto con su tarea, planea jubilarse en un año y medio, ya que asegura que después de tantos años "necesita descansar".