El Estado en tu Barrio en Paraná: Qué trámites se pueden realizar

La iniciativa del Gobierno Nacional, en conjunto con Provincia y Municipio, acerca a los vecinos las prestaciones de distintos organismos oficiales. Este martes el programa comenzó a brindar sus servicios en el Centro Integrador Municipal (CIC) de La Floresta y continuará durante este miércoles y viernes de 8 a 13, en las intersecciones de las calles Burmeister y El Resero.La iniciativa coordina los servicios de la Nación para promover el acceso de la población en situación de vulnerabilidad a servicios y prestaciones sociales que mejoren su calidad de vida. Entre los servicios se puede tramitar el DNI ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y partidas de nacimiento. Anses brinda la posibilidad de gestionar e informar sobre la Asignación Universal por Hijo, programas Hogar y Progresar.También PAMI ofrece sus prestaciones a jubilados y pensionados, quienes podrán, entre otras cosas iniciar trámites de afiliación y solicitar medicamentos, elementos de fisiatría y pañales. Además se brinda asesoramiento legal sobre programas sociales provinciales, acceso a tarifa social y talleres sobre igualdad de género, prevención sobre consumo de sustancias, alimentación saludable y promoción de la salud. Desde la Subsecretaría de Salud también se lleva a cabo un abordaje de asistencia con los camiones sanitarios.Carolina Romero, coordinadora del programa "El Estado en tu Barrio" precisó que el fin del mismo es "juntar todos los organismos estatales en un mismo lugar para que la población se acerque a hacer sus trámites o consultas". En tanto comentó que esta idea surge para que el Gobierno Nacional esté presente en todas las provincias acercando los servicios a los municipios, barrios y vecinos. Con respecto a la primera jornada en la capital provincial, Romero destacó que han asistido muchas personas y esperan aún más. Luego de su presencia en La Floresta, el programa visitará durante una semana el CIC Este, de Lomas del Mirador.Por su parte, Candela Carminio, secretaria de Desarrollo Social, detalló que Nación estuvo presente hace unos meses analizando qué barrio visitar con el plan: "Desde la organización nos eligieron para formar parte del cronograma de visitas y eligieron el CIC de La Floresta para instalar los puestos", dijo. En tanto que Belén Hook, directora general del Centro Integrador Comunitario La Floresta, contó que el barrio tomó muy bien esta iniciativa.Durante la semana del 10 al 14 de abril El Estado en tu Barrio prestará asistencia en el CIC Este, más precisamente en la intersección de calles Blas Parera y Almirante Brown. Luego recorrerá distintos puntos de la provincia.El principal objetivo del programa es acercar en un solo punto de la ciudad la mayor cantidad de servicios. El relato de una vecina que asistió hoy al CIC en La Floresta así lo demostró. "Ayer -por el lunes- me enteré de esto y viene por un trámite de Anses, ya que me habían dado turno para dentro de un mes y medio. Vine y en un rato ya me lo solucionaron. Está bueno este plan porque sirve para ahorrar tiempo de traslado y acá te lo solucionan en un rato", relató.