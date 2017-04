Variada agenda de espectáculos ofrece "La Vieja Usina"

Actividades del 7 al 30 de abril de 2017

Carne de juguete (teatro)Producción teatral de Gustavo Guirado, uno de los realizadores más potentes y genuinos de nuestro país. El espectáculo aborda de un modo poético y lúcido la memoria en relación a la guerra de las Malvinas, pero también - a fuerza de actuaciones profundas y sólidas - se vuelve una celebración de la teatralidad.Sinopsis En un galpón han quedado almacenados durante más 30 años, objetos, ropas y alimentos no perecederos que nunca fueron enviados a su destino: islas Malvinas, 1982. Allí, se encuentran dos muertos y dos vivos. Los muertos, un soldado argentino y su madre preguntan, quieren saber cómo eran y quiénes eran cuando la guerra tronchó sus vidas, son almas sin memoria.Entrada: $120Sala Verónica Kuttelorganiza: Gustavo BenderskyFAAAF 4° Edición ? ENTRADA LIBRE Y GRATUITAEn esta oportunidad, la feria tendrá características distintivas. Por un lado la presencia de ferias locales de todos los rincones de la provincia, que vendrán con sus emprendedores a ofrecer sus productos de calidad certificada; y por otro lado se aprovechará esta convocatoria para que esos productores, las autoridades municipales de éstas áreas de trabajo y las instituciones oficiales que trabajan en la temática, puedan debatir sobre pautas y normas para las ferias locales con enfoques disímiles pero aditivos como los sanitarios, turísticos y culturales.Las ferias confirmadas hasta el momento son: Paraná. Concordia. Gualeguaychú. Concepción del Uruguay. Victoria. Gualeguay. Rosario del Tala. La Paz. Villaguay. Feliciano Paraná Campaña. Santa Anita. Lucas González. Feria Itinerante de INTA.? Emprendedores acompañados por Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.? Productores acompañados por la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación.? Productores acompañados por Agricultura del Ministerio de Producción de la Provincia.? Programación cultural? Ojo Pepino.. que pasa en la cocina ? obra teatro infantil ? pautas bromatológicas a las 16hs.? Te dedico una canción: desde las 17, músicos entrerrianos harán intervenciones diversas en Sala Verónica Kuttel? Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en Sala de Convenciones a las 20.30? Silvia Teijeira en la explanada a las 22.30 (a confirmar).ENTRADA LIBRE y GRATUITAOrganiza: ICAB (Bromatología) ? Vieja Usina ? Secretaría de Cultura ? Gobierno de Entre Ríos? Programa de Acercamiento a las danzas presenta:17.30 : Clase de danza fusión, a las 17.3018.30: Clase abierta de Bachata (entrada a la gorra)Profesor: Alejandro Altamirano? Capacitación en higiene y seguridad ? Argentina TrabajaDe de 8 a 12.30.Miércoles 12 de abril a las 21? La Banda de la Oveja presenta:Tributo a Carlos Santana con Sacred FireModa / Arte / Artesanías(Entrada a confirmar)? Cosmomedia Colectivo: feria e intervenciones artísticas varias.Desde las 15 hs, Feria (Entrada gratis)Música:AWQA - Visuales - Marcelo del DoP.A.D - Visuales - Enrutador de señal (Sta Fe)Gallegher Plus - Visuales - Desire DarrichonSonousrecords - Visuales - Victoria Cabral (Rosario)Expone Mel.Ox (artes plásticas)A las 22: Recital (entrada anticipada: $80. En puerta: $100.Actúan: IRIOS (Paraná) / ÑÑÑÑ (Santa Fe)Página del colectivo Cosmomedia:https://web.facebook.com/events/1531430550201680/enlace del evento https://web.facebook.com/events/1531430550201680/ ? 3er Encuentro Itinerante de Artes Escénicas de la PeriferiaEl objetivo del encuentro sienta sus bases en el deseo de generar una red inter regional, que promueva intercambios de conocimientos en las artes escénicas desde un enfoque ideológico ? artístico ? comunitario, priorizando el quehacer colectivo y promoviendo la inclusión, la horizontalidad, la incertidumbre y las certezas. De esta manera, la periferia se enmarca en el punto central de la discusión, en la forma y el modo en que se piensa, se organiza y encausa en esta propuesta.El encuentro es un espacio para compartir formas de hacer arte y formas de vivir el mundo a través de él. Se define a partir de la participación y la autogestión.Informes e inscripción: Juancho CapurroCorreo:periferiainscripcion@gmail.comTeléfono: 0343-154 385 431Aranceles: un taller $400; dos talleres $700, tres talleres $1000.Opción de almuerzo vegano: vianda $60 por día (reservar junto con la inscripción).ESPACIO JACARANDÁ: EL PLUMERILLO 788EL GALPONCITO: AV. RAMIREZ 1159LA VIEJA USINA: GREGORIA MATORRAS 861? Ciclo de milongas temáticas presenta:Siluetas 2 x 4. Servicio de cantina / DJEntrada: $70? Sonido junto presenta: Rudi Flores ? Ernesto MéndezEl encuentro de dos guitarras señeras del folclore argentino.Dice J.M.Alfaro: "En el sonido junto de Rudi Flores y Ernesto Méndez concuerdan memoria y devenir, y así la creación y la interpretación se funden en una misma sustancia, en un acontecer sensible y único, de innegable contemporaneidad y, a la vez, de acendrada tradición, de la misma manera que, en cada latido, el corazón reconoce el eco del origen, la imprescindible sucesión y la necesaria novedad de la sangre".Entrada General: $100? De 8 a 18: Jornadas Encuentro de Nivel Inicial del CGE? Espacio Encuentro presenta: Dúo Bica SchiaviEl Duo Bica - Schiavi, formado por el guitarrista concertista brasilero Carlos Bica y la soprano Argentina Rosana Schiavi hizo su grabación para la firma Fonocal en Argentina, con apoyo de Embajada de Brasil en Buenos Aires, su CD de debut para lanzamiento en 2017, un homenaje a la música donde interpretan a grandes compositores como Giuliani, Dowland, Guastavino, Piazzolla y Villa-Lobos.Entrada: $ 120? Ciclo Salsera presenta: Noche de descarga cubana (Sala de Convenciones)? Coma 4 presenta: disco EP, con invitados. Entrada a confirmar? Rubén Patagonia presenta: Newenmapu (fuerza de la tierra)El trovador chubutense vuelve a Paraná.En 2017 fue distinguido en el del Festival de Cosquín con el premio CAMIN a la trayectoria, importante reconocimiento otorgado a referentes de la cultura popular Argentina.Entrada: a confirmar.? Tablado 2017 presenta: "A Saidera" OrquestaOrquesta de música popular latinoamericana formada por 16 músicos e invitados. Desde su creación en 2009 ha tenido amplia difusión en Buenos Aires y el interior del país, con presentaciones en el Festival de Jazz B.A. 2013, Feria del libro de la ciudad de Mendoza 2013, Feria del libro Buenos Aires 2012, Festival "Mendoza en Bossa" 2011, 3 ediciones del Festival "Bossa nova en Argentina", Auditorio de la Embajada de Brasil en Bs. As., Casa del Fondo Nacional de las Artes, Centro Cultural ECUNHi, Teatro Alvear de Bs. As. y Radio El Mundo.Entrada: a confirmar