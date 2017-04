Bocinazo: Motociclistas se manifestaron contra modificaciones a Ley de Tránsito

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Bajo el lema "Las personas no se patentan, soy motociclista no delincuente", gran cantidad de personas se congregaron en plaza 1º de Mayo para manifestarse en contra de la modificación de la Ley de Tránsito, que entrará en vigencia el 15 de junio. La Legislatura provincial debe decidir si adhiere a la medida, que obliga a los motociclistas a usar chaleco reflectante y llevar inscripto en el mismo y en el casco, el número de dominio del vehículo.



En diálogo con Elonce TV, Héctor Rivero expresó que "se prohibirá que dos personas puedan circular en moto, sumado a muchísimas complicaciones que nos traerá. Aseguran que es para prevenir el delito y la delincuencia. Nosotros no estamos de acuerdo porque creemos que es discriminatorio y trae problemas a las buenas personas. La mayoría somos trabajadores y disfrutamos de la moto, pagamos los impuestos y no puede ser que nos metan en la misma bolsa. Este bocinazo es para expresar nuestro disgusto".



Asimismo, dijo que "al ministro Mauro Urribari, que nos recibió amablemente, le explicamos que seguiremos con la misma postura. Acá en la provincia queremos que sigan los controles porque han dado muy buenos resultados". Elonce.com