Denuncia que su marido se escapó del hospital y no volvió a su casa

Una mujer denuncia que su marido, que estaba internado en el Hospital San Martín, se escapó y no sabe nada sobre su paradero. El hombre, de 66 años, dejó el nosocomio el jueves en horas de la madrugada.En diálogo con, Ramona Estela Machado, explicó que "está perdido hace cinco días. Lo habían operado y tenía que quedarse allí. Lo dejé el miércoles lo más bien y a las 7 cuando fui a tomar mates con él me dijeron que se había ido. A mí nadie me notificó de esto y él no llegó a mi domicilio".El hombre se llama Walter Ignacio Guillén. Asegura que tiene poca visión y no camina bien por un problema que tiene en la rodilla. "Voy a denunciar abandono de personas, no entiendo cómo se fue tan rápido. Tengo todo judicializado. Me enteré que las cámaras del hospital no graban", agregó.La mujer además dijo que el paciente que dormía en la cama que estaba al lado de la de su marido informó que lo vio vestirse e irse. Al respecto, manifestó que "me dijeron que se fue solo. Parece que se lo tragó la tierra, no puede andar así una persona que ve poco y casi no puede caminar. No hay respuestas en concreto. Me dijeron que a las 22 tuvo una crisis, lo estabilizaron y luego desapareció. No conoce mucho Paraná porque no sale por su problema de visión".Al momento de irse vestía remera blanca con rombos, jeans y zapatillas. Cualquier información, comunicarse a los teléfonos 4246696 / 154052630.