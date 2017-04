Pancaldo, nuevo DT de Paraná: "Hay que dejar la calculadora y ganar el sábado"

Hernán Darío Ortiz dejó la dirección técnica de Atlético Paraná. Tras el empate del último viernes ante Juventud Unida y con el equipo en zona de descenso, la dirigencia y el DT llegaron a un acuerdo.



Elonce TV supo que el nuevo entrenador del Decano será Ricardo Pancaldo. El primer semestre de la temporada 2016 lo tuvo como protagonista de la B Nacional llevando a un lugar bien alto a Brown de Puerto Madryn. En la segunda mitad, luego de rechazar importantes ofertas de la B Nacional, no fue de lo mejor luego de su salida de Sportivo Belgrano de San Francisco, al cual llegó con la ilusión de ascenderlo a la B Nacional, pero una serie de malos resultados lo alejaron del cargo.



"La decisión de dirigir el equipo es por el lindo desafío que tenemos de poder salvar la categoría. Es un club que ha crecido muchísimo en los últimos años y a todos los que somos cercanos a Paraná nos agrada mucho", dijo en diálogo con Elonce TV.



Sobre el equipo, consideró que "lo vi, lo conozco, conozco a muchos de los jugadores. Hay muy buen plantel, no se han dado los resultados pero tuvo muy buenos partidos. El fútbol tiene estas cosas. Cuando estás jugando estas instancias y estás en zona de descenso empiezan a jugar otros factores. Hay muy buen material futbolístico y humano, intentaremos aprovecharlo".



Se definió como un técnico que busca "el equilibrio" y manifestó que "no soy un tipo que le gusta colgarse del travesaño. Tenemos que ser un equipo que sabe que tiene que ganar, no pensar más allá del sábado, dejar de agarrar la calculadora e ir partido a partido tratando de sumar puntos". Elonce.com