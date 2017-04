Padre y su hijo con parálisis emocionaron a todos en la Maratón por los héroes

Para recordar y por la inclusión

Trotar en el túnel

Camilo sufre de una patología desde bebé, él no puede caminar y tiene parálisis en la parte izquierda de su cuerpo. El pequeño de nueve años no tiene fuerza para realizar movimientos físicos pero con una sonrisa inmensa empuja a su familia para luchar cada día.La familia Albornoz vive en el barrio Francisco Ramírez de la capital entrerriana y este lluvioso domingo, Javier Albornoz, padre del nene y Camilo, emocionaron a todos cuando llegaron a la meta de la Maratón "Malvinas, no olvidar" que se largó desde el lado Santa Fe, por el Túnel Subfluvial, y llegó hasta el monumento de Héroes Caídos en Malvinas de Paraná.Camilo y su papá, fueron dos de los más de 500 maratonistas que bajo una torrencial lluvia se sumaron a la nueva edición de la Maratón que colmó con "mucho sentimiento" la zona del puerto nuevo de la capital entrerriana.Al finalizar el recorrido de 10 kilómetros,y agregó que "lo hacemos por la inclusión y la verdad que el logro es todo de él, no mío", resaltó."Siempre tratamos de recordar a los Héroes de Malvinas y tener presente a los 649 que murieron por la Patria", resaltó en diálogo con Elonce TV.En su perfil de Facebook, Javier compartió los emocionantes momentos que vivió junto a su hijo en su recorrido por el túnel subfluvial.

La emoción de la llegada

El año pasado se realizó una maratón a beneficio de Camilo que necesita un exoesqueleto para caminar. Para poder lograrlo, deberá adquirir un exoesqueleto, sistema que se fabrica en Córdoba.Mientras tanto, el luchador niño, acompañó a su padre en la emocionante aventura de la Maratón por los héroes de Malvinas. Su familia, también compartió en la red social el momento de la llegada de los Albornoz,Así se vivió el emocionante momento de verlo ase puede alcanzar los que nos proponemos. La verdad se merecen toda mi admiración", escribieron