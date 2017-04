Por qué debe quemarse la bandera de mástil que se recambia en una escuela

A través de un solemne acto protocolar, se llevó a cabo esta mañana en la Escuela de Educación Técnica Nº 5 "Malvinas Argentinas" de Paraná, el recambio de la bandera de mástil. La novedad incorporada a la celebración, fue la quema que por protocolo debe realizarse, del emblema que se retiró."Por el Día de los Veteranos Caídos en Malvinas, y por el nombre que lleva la escuela, aprovechamos la fecha para llevar a cabo el acto conmemorativo y el proceso de recambio de bandera", explicó ante, el jefe del Taller de la institución escolar, Hugo Albrisio.Y en esa línea explicó por qué debe quemarse la bandera que ya no será utilizada. "Cuando una bandera se cambia porque está deteriorada, esa misma es incinerada porque no puede ser utilizada para otra cosa"."Cuando deja de usarse como insignia patria, hay que incinerarla, y ese es un protocolo que no muchos lo hacen", advirtió el Albrisio.Según argumentó el tallerista, "la bandera argentina no debe ser utilizada para otra cosa que no sea, insignia patria; una vez que esa bandera no tiene utilización porque se rompió o por otro motivo, no se puede guardar. Hay que incinerarla y enterrar las cenizas en el predio de la Escuela".Otro detalle que indica el protocolo es que para la incineración debe utilizarse alcohol de quemar y ningún otro combustible.En la oportunidad, el jefe de Taller de la EET Nº5 resaltó la importancia de llevar a cabo este tipo de actos protocolares para "para que los chicos sepan el por qué se hacen".