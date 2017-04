En el Centro de Veteranos, inauguraron el "Museo Malvinas"

Se conmemora el Día del Veterano y de los caídos Caídos en Malvinas, en diferentes ciudades se realizarán actividades oficiales y conmemorativas. En Paraná se iniciaron con el izamiento de la Bandera Nacional en plaza 1° de mayo, actividad en la que el vicegobernador acompañó a los ex combatientes del centro de Centro de Veteranos de Guerra de Paraná.Participaron también el Intendente Sergio Varisco; la viceintendenta, Josefina Etienot; el Asesor Cultural de la Provincia, Roberto Romani; el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein; el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Paraná, Roberto Montenegro; el vicepresidente del Centro, Oscar Barzola; el Director de Veteranos de Guerra de la Municipalidad, Jorge Benítez y miembros de las Fuerzas de Seguridad Nacionales."La herida de Malvinas no cicatriza, duele, nos interroga. Como sociedad debemos seguir hablando de esa historia, hablando con nuestros hijos, contando lo que pasó'', expresó el vicegobernador al tiempo que sostuvo: ''No podemos negarla, hacer de cuenta que no sucedió: aunque duela el recuerdo de esa guerra, tenemos una deuda de honor con nuestros héroes y con nuestra patria. Malvinas es parte de nuestro territorio soberano''.''Los héroes merecen nuestra memoria activa, que la historia se cuente y emocione en las instituciones, en los medios, en la mesa de la familia. Y que renueve nuestro compromiso de defender cada rincón de nuestro suelo", reflexionó Bahl.Finalizado el acto en la Plaza 1° de Mayo, las autoridades se trasladaron al Centro de Veteranos de Paraná donde se inauguró el "Museo Malvinas". En la planta alta de la casa de calle Montevideo de Paraná, se encuentran elementos, objetos y recuerdos de quienes estuvieron en la guerra."Este museo es de nuestro pueblo" dijo el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Paraná y agregó "además de encontrar láminas, ropa, tenemos aquellas donaciones de nuestro pueblo, el que estuvo con nosotros a través de una carta escrita para soldados desconocidos, de una bufanda. El casco de un compañero, su equipo de combate, la cosas que lo acompañaron en aquellos días de frío y dolor, todo está acá presente, para siempre".En el museo se puede observar una lámina central donde se encuentran los nombres de los ex combatientes según la fuerza a la que pertenecían y el lugar de combate; vitrinas con objetos, maquetas explicativas; una réplica de otros elementos de gran tamaño como el Crucero general Belgrano realizado por el modelista Sergio Gammella quien anunció que donaba su trabajo al museo.El Museo Malvinas, ubicado en el Centro de Veteranos de Paraná, Montevideo 266, podrá visitarse de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20. El ingreso será libre y gratuito.