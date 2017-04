Los ex combatientes invitan a participar de las conmemoraciones

Félix Ramón Bravo, del Centro de Veteranos de Malvinas, comentó que "la muestra contiene elementos que se han traído de Malvinas o que se han hecho representando acciones que ocurrieron en las Islas".

En una de las carpas se observan elementos que corresponden a Gendarmería. Bravo indicó que "por primera vez estamos presentando el rol que cumplió sanidad en Malvinas".



Mientras que en otra de las carpas hay cosas que fueron utilizadas por la Fuerza Aérea y por el Ejército en Malvinas.



Con respecto al público que se ha dado cita en la Plaza para visitar la muestra, Bravo dijo que "viene muchísima gente todos los años, y cada vez se suman más. Siempre vienen muchos chicos porque se invita a las escuelas para que concurran a la muestra, y los chicos vean, pregunten y aprendan".



Al cumplirse 35 años de la gesta de Malvinas, Bravo dice que atesora muchísimos recuerdos. "Quedan un montón de recuerdos en la memoria, cosas buenas, cosas feas pero mayormente uno va tratando día a día y año a año de superar todo lo vivido en Malvinas".

Al ser consultado sobre si volvería a Malvinas, el veterano comentó que le gustaría volver a las Islas.

"Me gustaría volver a Malvinas pero el día que no tengamos que presentar pasaporte, porque yo fui a ofrendar mi vida por un territorio que es argentino, entonces creo que no tengo por qué presentar un pasaporte para entrar a un territorio argentino", remarcó Bravo.



Recorrido



Un grupo de alumnos visita la muestra en compañía de sus maestras y son recibidos por el gendarme Juan Carlos González, que les da la bienvenida y los invita a recorrer la carpa.



Inmediatamente, González les cuenta que a Malvinas fueron 40 gendarmes, que cinco eran de Entre Ríos, -de los cuales dos quedaron en Malvinas, dos regresaron con vida a Concordia y uno a Paraná.



González relata y les propone a los chicos que presten atención a lo que dice porque después les va a hacer preguntas y se van a poder ganar unos presentes.

A continuación, el gendarme les muestra una maqueta de rosas celestes y blancas donde se lee "649", les dice que ese número representa la cantidad de soldados que murieron en Malvinas.

Luego González muestra con orgullo un telegrama enmarcado, que le envió a su novia y actual esposa desde las Islas y que ella guardó todos estos años.



Para finalizar, se realiza un intercambio de preguntas y respuestas sobre distintos datos que fue brindando el gendarme durante el recorrido y los chicos se llevan sus presentes.



Actividades



La programación continuará hoy en la Plaza 1º de Mayo con el izamiento del Pabellón Nacional. Desde las 8.30 se podrá visitar la Muestra. A las 18 se realizará el arrío de la Bandera. La muestra podrá visitarte durante toda la semana, desde hasta las 21 de cada día, contándose con la presencia de la Banda de Música del Ejército Argentino.



Hoy desde las 11.30, en la Plaza de la Confederación Argentina, se colocarán calcos alusivos a Malvinas en vehículos oficiales.

Como cada año por la noche se realizará la Caminata de las Antorchas con inicio desde Plaza 1º de Mayo hasta la Vigilia en el Monumento a los Caídos, en Puerto Nuevo. Se caminará por las calles de Paraná con banderas celestes y blancas, entonando himnos.

Actos centrales

Los actos centrales se desarrollarán mañana, conmemorando el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Darán inicio con el Izamiento de Bandera Nacional en Plaza 1º de Mayo con la presencia de autoridades y la presencia de la Banda Militar-Guardia de Honor. Posteriormente, se trasladarán hasta el Centro de Veteranos de Guerra de Paraná -Montevideo Nº 266- donde se ofrecerá un desayuno.



A las 8.30 se realizará la inauguración del Museo que funcionará en el mismo Centro (Veteranos de Guerra de Paraná).

Posteriormente, cerca de las 9.15, se harán presentes en el Cementerio Municipal donde se colocarán ofrendas florales. Desde las 10.30 se realizará el acto principal con el desfile frente al Monumento a los Caídos, en Puerto Nuevo.



En tanto a las 14.30, organizado por el Centro de Veteranos de Guerra de Paraná dará inicio la Maratón Malvinas con salida desde el Túnel Subfluvial para finalizar el trayecto en Plaza de las Colectividades. De acuerdo a lo informado se definieron dos modalidades. Una carrera de 10 kilómetros con categorías y otra de 4 kilómetros. Se aclaró que para el trayecto más largo, los corredores atravesarán el Túnel y continuarán a lo largo de la Costanera.



Asimismo se dispusieron otras actividades para ese día, como paseos en barco y visitas al Museo Itinerante en la 2da. Brigada Aérea, de 10 a 19.

A las 20, se realizará la Misa en la Catedral Metropolitana.



Hubo un homenaje en Casa de Gobierno, encabezando la ceremonia el gobernador Gustavo Bordet.



El Diario.