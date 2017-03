Choque en cadena sobre Avenida Ramírez: Cinco vehículos involucrados

Paraná Hospitalizaron a motociclista que chocó una camioneta estacionada

Un choque en cadena que involucró a cinco vehículos, ocurrió esta tarde en Avenida Ramírez, antes de llegar a su intersección con calle La Paz, de la ciudad de Paraná. Según pudo saber Elonce.com, pese a los severos daños materiales, no hubo personas heridas.El accidente fue provocado por un camión Mercedes que embistió desde atrás, a los vehículos que esperaban el paso del semáforo en"Todos veníamos con cinturón, la familia que venía atrás en el VW Gol, también venían con cinturón y los chicos en la sillita", resaltó y agregó que "por eso no hubo ningún lesionado", afirmó.Al ser consultado por las razones que originaron el choque y que el camión no frenara para evitar el impacto, el conductor de la Berlingo afirmó que "seguramente venía distraído porque el camión no tenía ninguna falla", dijo aEl propietario del antiguo Chevrolet 1947 y que estaba primero en la fila, se quejó de la imprudencia del camionero. Además, lamentó los daños en su auto."Es muy triste lo que pasó, porque está original el auto y por el golpe se cortó la hoja del paragolpe", dijo el hombre con la voz entrecortada, antes de pedir al cronista no hablar más por el estado en el que se encontraba.Según relató José, conductor del Golf, "se había hecho una cola de autos de media cuadra por el semáforo, vino el camión que estaba cargado con arena y nos chocó a todos. Mi auto tiene roto atrás y adelante", remarcó el hombre.