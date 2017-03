Buscan a un hombre de 66 años que estaba internado en el hospital San Martín

Buscan a Walter Ignacio Guillen de 66 años, quien permanecía internado en el hospital San Martín de Paraná tras ser operado el miércoles por la tarde por un abceso, una cirugía simple pero que requería que pase la noche en el centro de salud. Sin embargo, el paciente se retiró de la sala este jueves a la 1 de la mañana y desde entonces es intensamente buscado.Su pareja, una mujer de 64 años, esta mañana fue a buscarlo, pero se encontró con que no estaba. Una enfermera del hospital le contó que su marido había estado muy nervioso, se había quitado el suero y había salido a fumar. Finalmente el compañero de cuarto le indicó que alrededor de la 1 había decidido irse, motivo por el cual la mujer radicó inmediatamente la denuncia en la comisaría segunda."Él estaba internado y lo dejé bien a las 20.45hs; la enfermera dijo que tuvo como una crisis y a la 1 desapareció", comentó Estela, esposa de Guillen, en comunicación conel programa que se emite porLa pareja vive en la zona de calle Quinquela Martin del barrio Lomas del Mirador II, y según argumentó la mujer, el hombre buscado "no conoce la ciudad, porque salía muy poco".Al consultarle a Estela por los posibles motivos que habrían desencadenado la huida de su esposo, ésta estimó: "Le tiene fobia a los hospitales, él va solo cuando ya no da más".Es que según indicó, Guillen era depresivo y estuvo internado en el hospital escuela de Salud Mental. "Él había sufrido un cuadro de depresión antes de la operación. Estaba un poquito bajoneado porque en enero se había caído y fisurado el coxis, además del ácido úrico y dolores en la rodilla pero a la operación entró bien porque le dolía mucho ese absceso que le había salido", comentó la mujer.Al momento de su desaparición vestía un jean azul, una remera con rombos blancos y zapatillas grises con rayas negras. Llevaba además una cadena de plata y dos anillos -uno de plata y uno de oro-. Es de contextura delgada, de 1,70 metros, pelo corto y canoso, ojos negros y piel trigueña. No llevaba consigo DNI o dinero.Si bien la operación que Guillen fue simple, el hombre necesita antibióticos y calmantes; además de medicación para la rodilla.Cualquier información comunicarse al 0343-154052630; al 4340323 o al 4246696.Las comisarías están avisadas, y en el hospital también se hicieron rondas de búsqueda. En tanto, la mujer pidió las cámaras de seguridad del San Martín para chequear el dato que indica que habría salido a la 1 del jueves.