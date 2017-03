Legalización de la marihuana medicinal: "El cannabis me devolvió a mi hija"

Sociedad Los puntos principales de la Ley para el uso medicinal de cannabis

Carola Olavarría es mamá de Abril, una nena de 11 años que tiene Síndrome de Rett (un trastorno del desarrollo genético) y anoche estuvo presente en la sesión del Senado que sancionó la ley que habilita el uso del cannabis medicinal."Fue un momento histórico para la salud del país", sentenció Carola anteel programa que se emite por. "Fue un día muy agotador porque se votó a última hora, pero estamos muy felices", agregó."Está más conectada, come más, está todo el tiempo más alegre, ya no había crisis y podíamos salir a la calle para disfrutar. Es como volverla a conocer, el cannabis me devolvió eso, escuchar la voz de mi hija porque comenzó a decir alguna que otra palabra suelta, cuando nunca había emitido una palabra en su vida en 10 años", subrayó la mujer.Cuando se le consultó a Carola qué decirles a quienes rechazan la iniciativa para el uso de cannabis medicinal, ésta argumentó: "Se trata de una planta que mucho tiempo fue criminalizada, mucha gente no comprende y piensa que le estamos abriendo la puerta a la droga, como si haríamos apología de la droga. Pero nosotros hablamos de una planta medicinal que es milenaria y que se usa en muchos países, pero en Argentina, siempre estamos tres pasos atrás en lo referente a salud".El aceite Cannabis Charlotte´s cuesta 375 dólares, además de la burocracia para conseguirlo. Y puede alcanzar hasta un mes y medio, según la dosificación recomendada por el médico."Es un largo proceso para que se regularice y además que con la ley, no solo las obras sociales estarán obligadas a proveerles el aceite a los pacientes, sino que también los padres podremos difundir, hasta que los laboratorios comiencen a cultivar", estimó la mamá de Abril."No le tengo miedo a un allanamiento porque no tengo muchas plantas, pero si me da miedo que me saquen las plantas porque es medicina para mis hijos; ese es un miedo que corremos todas las madres", advirtió Carola, al tiempo que comentó que hasta el momento solo ha podido producir tintura de cannabis, no aceite.Las mamás se reúnen cada 15 días y pueden ser contactadas vía Facebook en Cannabis Medicinal Paraná