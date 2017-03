Los desalojaron de la Villa 351 y debieron instalarse en una carpa en la plaza

Una familia fue desalojada en forma violenta, de su precaria vivienda ubicada en la Villa 351 de Paraná; y así con lo puesto, se instalaron con una carpa en la Plaza Sáenz Peña, cerca de la garita policial."Hace 16 días, una persona amenazó con un arma a mi mujer y a mi hijo, de que si no se iban de la casa, les iba a meter un tiro en la cabeza", denunció ante, Fabián Ricardo Ramírez.El hombre dijo que radicó la denuncia en Fiscalía y comisaría sexta. "Pero la fiscal me dijo que ellos iban a interceder sólo a través de Cámara Gesell, por los chicos, pero no para ir a sacar a la gente que está intrusada", lamentó.Por el momento, Ramírez vive con su esposa Romina y su hijo Jorge en una pequeña carpa color verde que les donaron unos vecinos. Según comentó, tanto él como su esposa, tienen un trabajo, pero ante la premura del desalojo, no llegaron a alquilar."Nos sentimos más seguros acá y por las dudas, nos vinimos más cerca de la garita policial", aseguró.La familia espera soluciones. Mientras tanto, soporta las quejas de los vecinos. "El presidente de la vecinal nos mandó al Copnaf y a la Policía", reprochó.