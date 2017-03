Volvieron a funcionar dos ascensores y retomaron cirugías en hospital San Roque

Paraná No realizan cirugías en el hospital San Roque porque no funcionan los ascensores

El secretario técnico del hospital materno infantil San Roque, Ángel Bertoncello, confirmó aque desde la tarde del lunes funcionan en el nosocomio dos de los cuatro ascensores que habían salido de funcionamiento por cortocircuitos generados a partir de la rotura de un caño de agua en el séptimo piso."En uno se trabajan las urgencias y el otro es el camillero. Son los más grandes y se puede trabajar con más gente. A los otros dos los tenemos parados preventivamente porque se encontró una falla", precisó.Acerca de las cirugías, manifestó que en la víspera se necesitó atender sólo una urgencia, la cual fue derivada al Sanatorio del Niño. "La nena fue operada y se encuentra bien en la terapia" de ese centro privado. Asimismo, aseveró que este martes se retomaron "con normalidad" las operaciones. Y aclaró que las previstas para ayer "no se reprogramaron porque los chicos se quedaron y se realizaron hoy".Bertoncello manifestó que "no fue mucha la gente que tuvo que subir ayer por la mañana hasta los pisos superiores" e indicó que "hay chicas que están controlando para que no se exceda la cantidad de gente".