Malvinas, y un amor en tiempos de guerra: "La vi cinco veces en cinco años"

La gesta de Malvinas no solo encierra historias de guerra y muerte, sino también de amor y nueva vida. Tal es el caso de, un veterano de guerra que fue miembro del Grupo Alacrán, un grupo elite de las fuerzas especiales de Gendarmería Nacional y que luchó junto a su tropa para recuperar las Islas.Hoy, a 35 años de aquella batalla, González recorre el país con una muestra estática en la que reúne elementos y herramientas que usaron en aquel momento. Entre fotografías, maquetas y los pertrechos,registró un telegrama enviado por él a quien fuera su novia en aquel momento, su actual esposa hoy día., es el escueto mensaje que González atesora entre sus recuerdos. El telegrama tiene fecha del 3 de junio de 1982.. Lo mandé a donde trabajaba el hermano de ella, sobre Avenida Ramírez, donde era la Casa del Accesorio", le contó González al programaque se emite por, sentenció.Esta una historia de amor, de esas que perduran en el tiempo. "Yo prestaba servicio en Chubut, en José de San Martín, cerca de Esquel, y ella vivía en Paraná. Como gendarmes, las vacaciones eran una vez al año, y estuvimos cinco años de novios", rememoró el veterano."La conocí cuando tenía 15.. Tenemos un hijo de 31 y un nieto de 4", contó, pero las lágrimas y un nudo en su garganta le impidieron continuar.. Después de cuatro pérdidas de memoria por un golpe en la cabeza por las que fui a parar al Roballos,. Hice un tratamiento más profundo y hoy tomo varias pastillas, porque sino sería un mar de lágrimas y no podría contar nada", aseguró el ex combatiente.González contó que gracias al apoyo de su familia y sus compañeros, pudo salir del alcohol y el cigarrillo, vicios que lo sumergieron a su regreso de combate."A pesar de que se cumplen 35 años, ayer me hicieron caer las lágrimas porque estuvieron familiares de algunos caídos del Crucero General Belgrano y de otros del Ejercito que murieron en combate", comentó González."Fueron momentos emotivos y tristes, pero tenemos que llevar la causa adelante", sentenció.La muestra estática puede visitarse en Plaza 1º de Mayo de 8.30 a 21. Son cuatro carpas de Gendarmería, Sanidad, Fuerza Aérea y Micro-Cine. En el lugar se recrea un hospital móvil con quirófano y una sala de primeros auxilios, como la de 1982.