Derribaron histórico cielorraso: Era el último realizado con una vieja técnica

En los primeros días del año había movimiento de construcción en la propiedad de calle Pellegrini, donde se hallaba el último techo antiguo estucado que, desafiando el dictado del paso del tiempo, permanecía aún en la ciudad.Ese techo estucado, o cielorraso, llamaba la atención por la belleza lograda a través de maderas talladas, yesos ornamentales, pinturas y dorado a la hoja. Todos esos materiales, con un antiguo método, hicieron que se mostraba cargado de colores rojos, dorados, verdes.Era un cuadrado que contenía otro cuadrado en su interior pero en diferente nivel este último. Adentro del cuadrado interno se hallaba un octógono, todo pintado y cargado de luces. Una reliquia, verdaderamente, porque se trata de una expresión artística que ya no se construyen y con métodos artesanales.Ese techo fue derribado ante la imposibilidad técnica de salvarlo que esgrimieron arquitectos e ingenieros de la firma que se instalará allí."Lo vieron varios profesionales locales, personal municipal y muchas otras personas. Desde el Municipio nos explicaron que se podía hacer un trabajo de preservación, pero eso demandaba cuatro meses... Pero ya no daban los plazos. No es posible", dijo ala propietaria del inmueble, Ofelia Gentile.Gentile ya había dicho que el techo estucado corría riesgo de derrumbe y que salvarlo sería difícil. También dijo en esa oportunidad, que ofrecía en donación a esa pieza, y pedía que aporten ideas para poder salvarlo.Por parte de la propietaria y de la empresa que trabaja en la adecuación del inmueble para local comercial dijeron que la suerte del techo era incierta y que su conservación implicaba riesgo en la seguridad de las personas.El periodista Jorge Riani y el fotógrafo deobservaron el lugar y vieron una montaña de escombros, entre los que se destacaban pedacitos de madera que, todos juntos y con el yeso como revestimiento, hacían el conjunto del cielorraso. Sobre esa superficie es que se hizo la pintura, el estucado, el dorado a la hoja que dieron como resultado el magnífico techo.Sin embargo nada se veía de esas características en la montaña de escombros. Las partes más coloridas y destacadas quedaron abajo de la montaña de escombros. Solo algunas ornamentaciones, como hojas, rosas y frisos de yeso quedaban como retazos de la pieza que supo concitar la atención y generar la admiración de muchos paranaenses.Hay que recordar que el techo fue exhibido durante veinte años, en las alturas del banco Río, que estuvo en ese predio. El techo estuvo por ser demolido en 1993, cuando el edificio se acondicionó antes de que se instalara allí la entidad bancaria.El banco se fue del lugar y el edificio volvió a ser modificado, ahora para instalar allí una sucursal de la firma Cetrogar, dedicada a la venta de electrodomésticos. La firma, cuyo origen está en una pequeña localidad chaqueña y de allí saltó a todo el país, alquilará la propiedad a Gentile.El valor de la piezaEl techo estucado del inmueble de calle Pellegrini, a metros de Urquiza, era una pieza única en Paraná. El valor estaba dado no solo por su belleza, sino también por la técnica en que fue construido. Con yeso fino, pinturas, maderas trabajadas y dorado a la hoja, que es la técnica de colocar hojas de oro sobre la superficie. Las hojas o láminas de pan de oro se aplicaban con un pincel fino, y una vez que se secaba la superficie se procedía al bruñido con la piedra de ágata u otro pegamento.El arquitecto Marcelo Olmos, ante una consulta, describió al techo como "un cielorraso de madera, estucada y pintada, con motivos decorativos propios de la estética del Segundo Imperio francés, y que está dorado a la hoja".El especialista -que fue director de los museos de Bellas Artes de Entre Ríos, "Pedro E. Martínez", y de Santa Fe, "Rosa Galisteo de Rodríguez, y director técnico del museo "Monseñor Bazán y Bustos", de la Arquidiócesis de Paraná- sostuvo que no hubo en esta ciudad muchos techos internos como el de la propiedad de calle Pellegrini.