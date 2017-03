Fray dominico celebró su aniversario de ordenación en parroquia paranaense

Actualmente vive en un santuario de Córdoba, junto a ocho hermanos dominicos. Aunque siempre lleva en el corazón a la comunidad que lo vio nacer en su consagración a Dios. Por eso, este lunes llegó a Paraná, para celebrar con los fieles de la zona de la Parroquia San Marín de Porres de barrio Anacleto Medina de Paraná, sus 13 años de ordenación."Hace 13 años me consagraba a Dios con los dominicos que estuvieron por muchísimos años en Paraná, y en esta parroquia. Con ellos comparto hoy la vida", dijo a. Si bien hoy está radicado en Córdoba no olvida "sus primeros pasos" en la vocación religiosa."En esta capilla cambio todo el rumbo de mi vida, me hice fraile dominico. Luego de Paraná, estuve en el Impenetrable Chaqueño, de 2004 al 2011. Así aprendí a compartir con la gente, el acercarme al que más necesita, a estar en la periferia, como pide Francisco.Todos los días uno renueva los votos", reflexionó.Puso relevancia en su "alegría" al poder celebrar en Paraná, junto a la comunidad en este día tan especial, "donde nació mi vocación, junto a esta tan querida por mi".Foto GentilezaAl ser consultado por cuál es su mayor preocupación, afirmó: "Que la gente pierda la dignidad. Hoy se vapulea mucho al ser humano, de muchas formas".