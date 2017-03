El desafío que Plim-Plim se propuso para la nueva edición de Once por Todos

A nueve meses de una nueva edición de la jornada solidaria de, Plim-Plim ya comenzó con su trabajo: el de colectar pañales para los voluntariados de los hospitales que resultan beneficiarios cada 8 de diciembre.Su nombre es Juan Ramón Conde, pero todos lo conocen como el Payaso Plim-Plim y es un emblema de la jornada solidaria organizada poren la ciudad de Paraná.Ramón es un obrero grafico que en sus tiempos libres hace publicidad solidaria. Se viste de Payaso y reparte volantes. Pero no cobra en efectivo. Le pagan con pañales. Y a fines de cada año, los dona a"Por semana junto 500 pañales y la meta es para Diciembre llenar un camión con 20.000", afirmó orgulloso.El año pasado había comenzado a fines de julio, algo que para él ya era empezar tarde, fue por eso que para este 2017 se adelantó con todo y dio inicio nada más y nada menos que nueve meses antes.Nació en San Agustín, un barrio que en aquel momento, cuando él salía en las comparsas disfrazado de payaso, era muy humilde, no había luz ni agua. "A partir de ahí, que uno sabe lo que es la necesidad, me nació esto de ayudar. Después de trabajar tantos años, por más que tenga cosas, siento que puedo hacer algo por los demás, porque sé lo que es la necesidad", contó una vez que se lo consultó por su accionar solidario.Todos lo hemos visto en la Peatonal San Martín o en la Costanera de la ciudad; los paranaenses le colaboran con unos billetes y el payaso los invierte en pañales. Un año llegó a reunir 10.000 pañales, ese fue su récord."Poder hacer algo por los demás me hace sentir una emoción muy grande. Cuando yo era chico no existía esto; uno se la tenía que arreglar como podía porque todos éramos iguales, nadie tenía prácticamente nada. Lo que más me ayuda es ver cómo la gente colabora conmigo y confía en mí. Si vos das una vez recibís tres veces. Yo he dado una vez y he recibido diez veces", reflexionó durante una entrevista que le realizó, el programa que se emite por