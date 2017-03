Homenaje y recuerdo: acondiciona "anónimamente" el Monumento a Malvinas

En silencio, fue hallada por, realizando una limpieza en el Monumento a los Caídos en Malvinas, ubicada en zona de la Sala Mayo: estaba sin banderas, ni inscripciones. Su labor motivaba la mirada de la gente que pasaba. Nuestro medio habló con la mujer que explicó la laboriosa acción que realizaba."Malvinas significa un montón de cosas: es un sentimiento profundo, de mucha tristeza; mi novio, que luego fue mi esposo, fue a Malvinas y recuerdo que era esperar su regreso. No sabía si iban a volver", detalló la mujer.Cástulo Cisneros, su esposo, salió de La Tablada, del Regimiento Nº 3 de Infantería, mientras la mujer estaba en Paraná.Hoy decidió concurrir al Monumento a los Caídos, a limpiar el lugar, acondicionándolo para el 2 de abril. Dijo que lo hace "por sentimiento: Veo que la misma sociedad no cuida los monumentos. Pretendemos muchas veces que todo venga por el Estado". A esta labor la realiza periódicamente."Antes estaba él: sé lo que significaba esto para él, por eso lo hago. Ahora, es lo que me acerca", confió entre lágrimas. Elonce.com.