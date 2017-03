Festival solidario y de concientización en conmemoración del Niño por Nacer

La Solemnidad de la Anunciación coincide en muchos países del mundo con el Día del Niño por Nacer, que se celebra cada 25 de marzo y que busca conmemorar, promover y defender la vida humana desde que ha sido concebida en el vientre de la madre.



Alvaro Mikei, integrante de la Red de familias entrerrianas, que agrupa a todas las entidades que se nuclean en torno a la defensa a la vida, en Paraná, aseveró a Elonce TV: "Lo más importante es acompañar a las mujeres en las problemáticas que las pueden aquejar entorno a este tema. Muchas veces se encuentran en un momento de inestabilidad ante un embarazo inesperado. Buscamos estar en ese momento, brindarles las herramientas necesarias para que puedan llevar adelante ese embarazo, ya sea desde lo material o del acompañamiento humano. A veces quedan solas, porque el padre del chico o su familia, no la acompañan, por lo que buscamos acompañarla en esa etapa".



"Hay que concientizar que desde el momento de la concepción hay un ser humano, al que tenemos que ayudar a nacer, crecer y desarrollarse dignamente", puso relevancia el joven.



Evento solidario

Este domingo, para celebrar la fecha, se hará en Plaza Las Colectividades, un festival solidario y de concientización, desde las 16.

Buscan recaudar donaciones para Gravida, Paranin y Fundneo.



Piden colaboración con pañales comunes y para bebé prematuros, alimentos no perecederos (sobre todo leche en polvo) y elementos de higiene para bebés.



Entre otros, actuarán Silvestre Cabaña, La Banda Roja, distintos ballet folclóricos, Blas Zapata.



Asimismo las distintas ONGs que acompañan a madres embarazadas, darán sus testimonios.



Quienes deseen contactarse con la Red, en Facebook, el festival de este domingo puede encontrarse como Festivida o con Red de familias entrerrianas.



Nuestro país fue el primero en instituir la fecha



El Día Mundial del Niño por Nacer, que se celebra el 25 de marzo, rememora el momento en que el ángel le pregunta a María si quiere ser la madre del Señor. Es decir que hace referencia al momento conocido como anunciación.



En la Argentina es una celebración especial, no sólo porque nuestro país fue el primero de Latinoamérica en reconocer la necesidad de contar con esta fecha, sino que además fue el primero del mundo en instituirla efectivamente en diciembre de 1998.



Fue instituida en Argentina, por el presidente Carlos Saúl Menem. Este, a pocos días de celebrarse esta fiesta en 1999, alentó a los presidentes de toda América Latina a sumarse a esta iniciativa.



Juan Pablo II le remitió una carta al presidente argentino alentando a que "la celebración del 'Día del niño por nacer' favorezca una opción positiva en favor de la vida y del desarrollo de una cultura orientada en este sentido, que asegure la promoción de la dignidad humana en todas las situaciones".



En 1999, esta celebración fue acogida legalmente por Guatemala y Costa Rica, mientras que Nicaragua la asumió al año siguiente. En República Dominicana esta fecha fue aprobada a inicios de 2001 y en Perú por ley en 2002.



La fiesta también es celebrada el 25 de marzo en El Salvador, Uruguay, España, México, Austria, Eslovaquia, Cuba y Filipinas. Ecuador también se sumó desde 2006, mientras que Chile celebrará hoy esta fiesta por segunda vez de forma oficial.



En todas las diócesis del país se celebra con distintas actividades y oficios religiosos. Elonce.com.