Se realizó la Vigilia por la Memoria con diferentes actividades culturales

Grupo Humano y Transparenta

El túnel

Historieta

Teléfonos

Vigilia

Variadas propuestas estéticas y políticas se desarrollaron ayer desde las 10 hasta pasada la medianoche. La iniciativa incluyó inauguraciones de muestras en los museos, intervenciones artísticas en el espacio público, radio abierta y bandas musicales. Fue la previa a la manifestación de hoy, a 41 años el último golpe de Estado cívico-militar."Estamos armando esténciles para remeras y carteles que llevaremos a la marcha", explicaba Cristian Fink por la mañana, trabajando en el piso del pasillo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, con una trincheta calando una plantilla. Junto a sus compañeros y compañeras del centro de estudiantes concretaban la matriz con la que pintarán durante toda esa tarde el símbolo madre del pañuelo, "Juicio y Castigo", "Son 30 mil", "Los lápices siguen escribiendo", y otras consignas que recuperan la memoria de tres estudiantes de esa Facultad desaparecidas.Cerca de la puerta, resguardados ante la posibilidad de un chaparrón amenazante los programas "A cara de perro", de Radio UNER, y "Barrio Adentro", de Radio Barriletes, concretaban un espacio entre ambas emisoras con la temática de la jornada. Luego de la pausa de la siesta, se avanzó en la puesta a punto el escenario montado frente al Museo Provincial de Bellas Artes "Pedro E. Martínez".Lorena Ledesma, Hernán Guerrero y Liliana Pedrotti (del Grupo Humano Paraná) dispusieron una intervención artística para ser completada por la gente: una serie de pies de yeso ?cuyos moldes habían sido tomado dos semanas atrás con la participación de ex detenidos durante la dictadura?que formaban una ronda singular en la dirección de las agujas del reloj. En el centro, tres máquinas de escribir: una con la consigna "Memoria", otra "Verdad", y la tercera "Justicia". Cerca de un banco de plaza se compartían las fibras para dejar un mensaje en el pie, y volver a situarlo en la ronda (o llevárselo a casa), y luego escribir algo en las máquinas. "Avanzar", puso alguien."Que nos duelan a todos los argentinos. Me sale decirte te abrazo. ¿Qué habrá sentido este pie? Te mimo. Nunca Más. Para que sigan dejando huella", se leía en otros. "Inamovible Resistencia" es el título de esta intervención, que se verá también hoy al paso de la marcha, y que se expondrá en el museo como instalación. A pocos pasos del Grupo Humano, un hombre sentado en una reposera leía un fragmento del texto de Norberto Galasso, "Cómo pensar la realidad nacional. Crítica al pensamiento colonizado". La invitación literaria se completaba en un tendedero con otros autores de ensayo y poesía. Debajo de la copa de un gran árbol, próximo a la calle Carlos Gardel, el colectivo Transparenta experimentaba una instalación en la que también participaba el público: cada quien escribía el nombre de una ausencia, con un pincel y tinta china en una hoja transparente, que luego era colocada en un sobre e iluminado con una pequeña lucecita led debajo del árbol.En la puerta del museo de Bellas Artes, a un costado del escenario, sobre caballetes se exponía la muestra "La prensa entrerriana durante la dictadura". Cerca de los caballetes, una entrada al museo que no suele abrirse: la del túnel por el que entraban los presos a ese centro clandestino de detención. El estremecedor camino estaba señalizado por huellas de botas negras en el piso, y acompañado por una exposición del Registro Único de la Verdad. "Es una muestra singular y certera que las declaraciones de sede judicial de las personas que estuvieron en este edificio en calidad de detenidos. Las huellas tienen que ver con marcar posibles recorridos, son huellas de botas", dijo Marcela Canalis, directora del museo que abrió ese pasadizo en la jornada de ayer. Las copias de los prontuarios de la Jefatura de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos incluían las declaraciones testimoniales en instancia judicial de quienes estuvieron allí detenidos, como por ejemplo Guillermo Hennekens, que días atrás concretó la intervención permanente en la vereda del espacio con la frase "Es imposible desaparecer".Adentro del museo quedó inaugurada la muestra "Rubén Sosa. De vuelta en casa", que abre asimismo la temporada 2017 (estará hasta el 14 de mayo). Judith Gociol, curadora de la muestra, brindó una visita guiada mientras comenzaban las bandas musicales en el escenario de afuera. "Hace muchísimo tiempo que no se hace una muestra de historieta que tome toda la sala. Obviamente que tenía que ver con el trabajo para el Día de la Memoria, pero es una apuesta, un manifiesto y una declaración de intención del museo de rescatar la historieta como un alto género artístico y literario, del que en argentina hay excelentes cultores reconocidos a nivel internacional", expresó Canalis. Los originales que la familia de Sosa le donó a la Biblioteca Nacional comienzan en Paraná una gira por el interior. El dibujante, que fue compañero y colaborador de Héctor Germán Oesterheld, estuvo exiliado en Europa, donde editó parte de la obra expuesta."Presentes y Nuestras: Memoria y Malvinas", es la exhibición que se puede visitar desde ayer y hasta principios de abril en el salón de usos múltiples del Museo Histórico de Entre Ríos Martiniano Leguizamón. Abarca dos fechas significativas: 24 de marzo y 2 de abril, y en el mismo espacio combina una instalación, una muestra de tapas de diarios, y objetos de ex combatientes. La instalación consiste en tres teléfonos negros, antiguos, que suenan interpelando para que el público los atienda. Lo que se escucha por el altavoz del tubo son voces de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, con sus testimonios de lucha. Al mismo tiempo, se proyecta contra una pared a las Madres, en un plano cercano. Hay portadas dede ese momento, sobre todo del conflicto armado con Gran Bretaña, y fotografías y objetos que pertenecieron a Alicia Reynoso, una enfermera profesional de Gualeguaychú, integrante de la Fuerza Aérea, que tenía 23 años durante la guerra.A la izquierda del escenario se proyectaron spots convocando a la marcha del 24 e interpelando a quien tenga dudas sobre su identidad para que se acerque a Abuelas. Pasadas las 20, comenzaron los sonidos en la noche estrellada con la Orquesta Infantil Mitad Koi. Luego tocó la Orquesta Juvenil Liga de los Pueblos Libres, a la que le siguieron el Elenco Joven de Danzas Litoraleñas y un Ensamble de Músicos Entrerrianos para la Memoria. En el cierre de esta edición, la cuerda de Tambores de Las Dragonas hacía la previa, debajo del escenario, mientras se preparaba Arbolito para empezar los primeros minutos del Día de la Memoria con la alegría de la lucha compartida.