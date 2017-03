Fin de semana largo: La recolección de residuos se retoma este viernes

El Centro Integrador de Servicios Ciudadanos de la Municipalidad de Paraná, brindó el cronograma de recolección de residuos con motivo del feriado de este viernes 24 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia



Este jueves por la noche, no habrá recolección de residuos, retomándose las tareas mañana viernes en horario normal.



Además, como es habitual en cada fin de semana, el sábado por la noche no habrá tareas de recolección, restableciéndose el servicio el día domingo por la noche como es habitual.



Asimismo, se informa que durante el fin de semana, se llevarán a cabo guardias rotativas, fundamentalmente, en sectores de paseo y recreación.



El Municipio recomienda a los vecinos no sacar los residuos fuera de los días establecidos. El objetivo es, para los que cuentan con el servicio de contenedores, que los mismos no se llenen rápidamente; y, en los barrios donde no existe aún este servicio, que los residuos no se dispersen en la vía pública.