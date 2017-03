Joven pide ayuda y devela una grave situación respecto a la Asignación Universal

Foto 1/2 Foto 2/2

Daniela Samaniego está en una situación "complicada". Víctima de violencia de género se separó de su pareja y ésta se llevó todo, sólo le dejó algo de ropa de sus tres hijos. Ahora quedó prácticamente en la calle y pide ayuda. Como agravante de su estado, dio cuenta que "un kiosco del barrio" le retiene la tarjeta de la AUH, razón por la cual ella no puede disponer de ese dinero.



Por unos días, la joven puede quedarse junto a sus hijos en casa de una tía, pero salir de esta situación busca trabajo y "cosas para mis nenes".



Sobre la relación de violencia que vivió, Daniela afirmó a Elonce TV que su ex "siempre me pegaba y llegó a cortarme". Lo denunció varias veces, pero nunca tuvo respuestas y nadie actuó en su defensa. Alquilaban una vivienda y tras la separación "me robó todo, sólo me dejó la ropa de los nenes. Después se llevó todo".



"Me gustaría conseguir un trabajo, yo trabajaba en casas de familia haciendo limpieza", expresa la joven.



Consultada sobre si recibió ayuda de organismos oficiales, Daniela explicó que "en calle Colón nunca hay ayuda de nada; y en la Secretaría de la Mujer estuve cerca de un mes y medio, pero no percibía mucha ayuda, era para ir y dormir, pero para bañarnos o comer me la tenía que arreglar yo".



Tras ello, contó una gravísima situación: Percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) pero no puede hacer uso de la misma porque "la tengo empeñada en un kiosco y no la puedo sacar hasta que no pague todo lo que saqué para la comida de mis nenes". Según mencionó, el comercio de barrio Hernandarias le retiene la tarjeta con la cual se percibe el beneficio, y por eso "no la puedo usar. Pero no solamente es conmigo sino con muchas personas más. Nos piden las tarjetas de garantía y nosotros se las dejamos. Así ellos nos dan las cosas". Elonce.com