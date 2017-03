Las vivencias de dos paranaenses que se abren camino en Francia

César Etcheverría y Margarita Dusse son dos paranaenses que eligieron su lugar en el mundo en Toulouse, una bella ciudad del sur de Francia. De visita en la capital entrerriana, compartieron su experiencia de vida enel programa que se emite porÉl, hace 24 años atrás, emprendió un viaje de paseo con destino a Francia, pero consiguió trabajo y decidió quedarse. Ella conoció un francés que le cambió la vida y junto a sus dos hijos de un matrimonio anterior, ensamblaron una nueva familia con los otros dos hijos de él."La lengua es lo que más me costó, porque fui sin saber nada y al verme obligado por el trabajo, tuve que aprender", reconoció el profesor de Educación Física que actualmente trabaja en un gimnasio."Las costumbres son diferentes, no tenemos las relaciones simples que tenemos acá; allá son más estructurados y es más difícil hacer amigos", agregó.Margarita, quien se radicó en Francia desde hace más de seis años y junto a su esposo se dedican a la cría de corderos para carne, reveló que "la parte afectiva es muy importante; no es solo irse porque acá hay inflación".La mujer es madre de dos hijos, una jovencita discapacitada de 16 años y un adolescente de 19 años que ya proyecta estudiar Ciencias Políticas."Fue todo un desafío, ellos son mi termómetro para la toma de decisiones", confesó Margarita.Respecto de la adaptación de los chicos, teniendo en cuenta que viajaron cuando tenían 10 y 13 años, comentó: "Ella se integró desde el amor, no tiene idioma, no tiene país; y él se adaptó súper rápido, en un año aprendió francés, no tiene acento y habla perfecto"."En Francia, para el Estado, los niños son lo más importante; todo se hace para los niños. Si uno se ocupa de sus hijos, si no le ofrece lo que le corresponde, viene una asistente social, te los saca y los ubican en una familia sustituta", subrayó.Cuando se los consultó por cómo son tratados en Francia, César aseguró que "por ser latinos, somos adorados". "Les gusta mucho nuestra música latinoamericana, el tango sobre todo, y más que nada por Gardel".Margarita, por su parte, sostuvo que los argentinos "somos más cálidos" y trajo a colación los episodios que atravesó durante la adaptación de su hijo en los espacios escolares. "Los profesores son muy respectados, son como la elite, y mi hijo era como muy confianzudo; a eso lo tomaban a mal, porque nosotros no tenemos esa barrera entre el adulto y en el niño. Pero a fin de año los tenia a todos en el bolsillo", bromeó.Al preguntarles por lo que más extrañaban, ella fue tajante al apuntar "al canto del casero y el olor de Paraná. La ciudad tiene olor y yo no lo sabía". Él por su parte, mencionó a los amigos y el sol. "Toulouse, si bien es una ciudad en la que hay sol, no es suficiente para mí y creo que los franceses son fríos porque les falta un poco más de sol", estimó."Acá hay mucha energía positiva, cuando vengo me recargo. Y mis compañeros de trabajo, vía Whatsapp, me decían que volviera porque extrañaban mi sonrisa", comentó César."Nos reímos de cosas que quizás antes criticábamos", confesó Margarita. "En Francia está todo esta tan estructurado, tan organizado, nada está fuera de control para que no nos preocupemos porque para todo hay una solución; y nosotros en cambio, no tenemos solución para nada. Acá hay que seguir, hay inflación y bueno, vení a comer un asado. Hay una parte positiva a esta crisis", sentenció.Al momento de consultarlos por si volverían a su lugar de origen, a Paraná, él subrayó: "Mientras me quede esta parte sudamericana que no pierdo, voy a quedarme viviendo allá; si un día me vuelvo demasiado francés, me volveré".