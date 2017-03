Incrementaron los casos de bulimia y anorexia en adolescentes

Los trastornos alimenticios son enfermedades crónicas y progresivas que, a pesar de que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, consisten en una gama muy compleja de síntomas, entre los que prevalece una alteración o distorsión de la autoimagen corporal, como así también un gran temor a subir de peso, entre otros.



De este problema no se sale solo, sino que es necesario generar vínculos más sanos y otro tipo de comunicación dentro de la familia, principalmente, explicó Sebastián, de la Fundación Centro Paraná, en el programa Entrevistas, que se emite por Elonce TV.



"Es necesario que las familias entiendan qué son las patologías alimentarias para que sepan cuidar y acompañar al paciente. Los integramos a todos los del entorno en el tratamiento y también se van ayudando entre los pacientes", contó.



En ese sentido, comentó que es necesario que el paciente sea consciente de que tiene un problema y que asuma la enfermedad, para poder buscar una solución. "Hay un incremento de las patologías alimentarias en los adolescentes porque estamos atravesados por la imagen", remarcó.



Al respecto, consideró que es fundamental abordar cómo, en muchos casos, los adolescentes están sacándose fotos o entrando a sitios donde la imagen es preponderante. "Es negativo para las personas que están tratando de recuperarse", agregó.



Por su parte, Roxana, madre de una paciente, informó que "no es fácil si se trata de adolescentes y es necesario no tomarlo como una rebeldía, sino prestar un poco más de atención. Mi hija estaba teniendo muchas conductas raras, pero nunca vi signos específicos de la patología. Tenía anorexia, no la había visto jamás vomitar. Considero que fue tratado a tiempo". Elonce.com