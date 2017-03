Escasean lácteos en pequeños comercios

La suspensión de la producción en algunas plantas dificulta la provisión de lácteos en pequeños comercios de la capital entrerriana. Raúl Peltzer, propietario de una despensa, relató aque "el abastecimiento de leche se ha visto afectado con el cierre de plantas de Sancor como así también por las inclemencias climáticas en provincias como Santa Fe y Córdoba, lo cual afectó la producción"."De Sancor, lo único que viene es leche, manteca, algo de crema y queso untable, pero lo demás se ha cortado desde hace unas dos semanas", manifestó.Ante ello, contó que tuvo que recurrir a otros distribuidores de marcas de menor renombre, pero "hay veces que nos quedamos sin leche y sin yogures. Ir a mayoristas muchas veces no podemos, porque los precios no dan. Hay despenseros que se abastecen de supermercados, pero los costos son muy altos".No obstante, Peltzer reconoció que "a mi no me afecta tanto en esta época por la caída de las ventas en general. El poder adquisitivo de la gente es menor."Finalmente, subrayó que "el cliente dejó de buscar marcas. Muchos llevan lo que hay. Sea por los precios o por la faltante".