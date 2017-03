Vecinos de calle Moreno y San Luis reclamaron conexiones cloacales domiciliarias

Vecinos de calle Moreno y San Luis reclamaron con quema de cubiertas por las conexiones cloacales domiciliarias atento a la construcción de la nueva red en el marco de las obras que se realizan sobre el puente del arroyo La Santiagueña."Esto es una inquietud de los vecinos para que nos instalen los ramales como corresponde a cada domicilio, porque están haciendo las cloacas y no está prevista la instalación para los vecinos; quieren colocar solo la colectora", se quejó ante, Raúl Peñalba, un vecino de la zona."Hace año que lo estamos esperando y no podemos dejar que la obra avance si no nos van a hacer nada a beneficio de los vecinos", reprochó.Es que según reclaman los vecinos, conviven con aguas servidas y pozos negros desbordados."Queremos que nos den una solución porque no pueden venir a hacer las cloacas y tapar, para después romper todo de nuevo", argumentó el vecino, al tiempo que exigió: "Que concluyan con la obra como corresponde".Por su parte, el secretario de Proyectos Estratégicos de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Barbagelata, explicó: "Los vecinos acercaron la inquietud a mi escritorio, para que, aprovechando que se está haciendo la cloaca con la calle, piden que se amplíe esa obra y se hagan las conexiones domiciliarias"."Pasa que esta no era una obra de cloaca, sino la reconstrucción del puente de calle Moreno. Lo de la cloaca surgió a posteriori cuando vimos que el puente interfería con la cloaca existente. Tuvimos que rehacer la cloaca y hasta ahí alcanzaba nuestra obligación", detalló Barbagelata.Finalmente, el secretario municipal reconoció que el reclamo es "oportuno" pero "habría que ver el tema presupuestario". "Técnicamente es posible, pero lo decidirá el intendente", cerró.