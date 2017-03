Entrerriano participará del torneo internacional de fisiculturismo

El entrerriano Atilio Rojas participará de un torneo de fisicoculturismo, "Arnold Classic", que se llevará a cabo en Brasil el 19 de abril.



En diálogo con Elonce TV, contó que "el fin de semana fui a un torneo a nivel nacional y con mucho esfuerzo obtuve la clasificación. Ahora participaré de un torneo internacional donde estarán los mejores de Latinoamérica".



Asimismo, explicó que "el año pasado gané el Campeonato Argentino y hacía 20 años que no se ganaba ese título acá en nuestra provincia. Estoy orgulloso de eso. Clasifiqué para el Sudamericano en Ecuador y por diversas cuestiones no pude ir. Este año me quise dar el gusto y prepararme para ver si podía llegar y lo logré. Iré con todas las ganas, me prepararé al 110% porque es un nivel muy bueno, van los mejores de todos los países. Siempre hago todo dentro de mis posibilidades, no dejo que se escape nada".



En ese sentido, relató que se trata de muchos años de entrenamiento, de una dieta estricta y acompañamiento familiar. "Es un deporte individualista pero nuestra gente debe aguantarnos. El fisicoculturismo es siete días a la semana, 24 horas. Todo está enfocado a esto", dijo.



Indicó que tiene cinco entrenamientos por día: dos de musculación y tres aeróbicos. "Entreno a las 3 de la mañana y luego a las 15. Después corro, ando en bicicleta y hago cinta". Elonce.com