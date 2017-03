"Indignación" de una mamá por el robo de su celular en la puerta de la Escuela

Una mujer que envía a su hijo a la Escuela Normal de Paraná, denunció el robo de su celular en la puerta de la institución educativa, en momentos que se producía el egreso de los alumnos. Gilda Trujillo manifestó su "indignación por la inseguridad" anteel programa que se emite por"Los papás esperábamos a nuestros chicos, era un caos, estábamos todos a los empujones. No había una buena conducta porque estábamos todos por la misma causa, y aprovecharon para robarme el celular de mi bolsillo", denunció. "Fue un segundo en el que un papá o una mamá, me robó el celular", apuntó."Los chicos salían por calle Andrés Pazos y Corrientes, pero ayer se tomó la medida para que todos los papás salgamos a Corrientes y Urquiza y ahí se generó todo el caos", rememoró Trujillo. "No querían que los padres entren por cuestiones de seguridad y para que la salida sea más ordenada, pero resultó que fue un caos", advirtió la mujer.Y en esa línea, demandó "compasión" a la persona que le robó el celular; "porque es un elemento que utilizamos para trabajar, para comunicarnos con nuestros hijos, somos todos conocidos", argumentó."Los papás tampoco ponen más voluntad para ser más ordenados y es una lástima, porque nos vemos todos los días", lamentó.Trujillo subrayó que habló con la directora de la Normal y espera a que este jueves se tomen medidas de seguridad para ordenar el egreso de los alumnos de la escuela."No puede ser que tengamos entre nosotros, a una persona que roba. Si roba el papá, no imagino lo que será la criatura", sentenció la mamá. "También me da cosa que mi hijo venga porque no hay medidas de seguridad, sobre todo para los chicos. Es una pena que estemos conviviendo con gente chorra", alertó.