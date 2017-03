Boleto Estudiantil Gratuito Universal: solicitan respetar los turnos otorgados

Las empresas que brindan el servicio de transporte urbano en la ciudad de Paraná informan que en las oficinas de calle Enrique Carbó 942, de lunes a viernes, a partir de las 9 se otorgan los turnos para gestionar el boleto estudiantil gratuito, (BEGU).



Desde las 09.30 hs y hasta las 17.45 hs, de manera ininterrumpida, cada día se atienden a cientos de personas que solicitan acogerse a este beneficio, es un trámite sumamente ágil que no demanda más de tres minutos. Las empresas han dispuesto especialmente del personal capacitado y de los recursos tecnológicos necesarios para que esta gestión se pueda realizar de forma rápida y eficiente.



En este sentido, se aclara, que no es conveniente concurrir antes de la hora 9 ya que se reparten decenas de turnos a diario, haciendo innecesaria la conformación de largas filas para acceder a ellos. Además, se solicita especialmente a los usuarios que respeten y concurran efectivamente al turno obtenido, ya que se han detectado muchos casos en los que no se efectivizó el trámite en el día y hora asignado, debiendo realizar la gestión de solicitud de turno nuevamente.



Cabe destacar que ambas empresas prestadoras del servicio de transporte urbano de Paraná aportan los recursos que sean necesarios para facilitar la implementación de este beneficio, pues celebran y desean acompañar una decisión del Ejecutivo Municipal que significa un gran aporte en pos de garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos. Para tener en cuenta Este beneficio abarca a todos los alumnos primarios y secundarios domiciliados en la ciudad de Paraná, que concurran a instituciones educativas públicas o públicas de gestión privada ubicadas dentro del ejido municipal de la capital entrerriana.



Aquellos estudiantes que ya cuentan con tarjeta y cuya condición no cambie en el presente año lectivo deberán presentar: Copia de DNI - (sólo DNI tarjeta); certificado de alumno regular 2017 y presentar la tarjeta que utiliza habitualmente.



Para los que no tienen la tarjeta o cuya condición de escolaridad se haya modificado en el presente año deberán presentar: copia de DNI (sólo DNI tarjeta), certificado alumno regular 2017 y adquirir, por única vez, la tarjeta, cuyo costo es de $20.-



Se recuerda que las tarjetas tienen un tope de 50 pasajes mensuales los cuales se podrán recargar gratuitamente en cualquiera de todos los puntos de venta y recarga de Tarjebus.