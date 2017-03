Fotos de los motociclistas que protestaron contra los cambios por motochorros

Paraná Motociclistas se movilizaron contra cambios en la Ley Nacional de Tránsito

Reclamaron contra la modificación a la Ley Nacional de Tránsito que entrará en vigencia el próximo 15 de junio. Será obligatoria "la identificación de dominio del motovehículo, adherida en letras y números reflectantes, sin que coincida con el color de fondo del casco".que buscan disminuir la cantidad de delitos llevados a cabo por personas a bordo de motos."No se va a bajar la delincuencia porque nos pongan un chaleco", expresó uno de los que asistió a la movida. Otro, dejó en claro que la manifestación "es pacífica y no es contra el gobierno", al tiempo que remarcaron que se hizo con consignas tales como "no somos motochorros" o "las personas no se patentan".